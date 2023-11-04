Офис президента Украины раскритиковал Залужного за слова о тупике в конфликте

Замглавы офиса президента Украины Игорь Жовква заявил, что статья главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного вызвала панику у руководства стран Запада. По его мнению, в материале не нужно было «раскрывать стратегию» Киева, потому что «такие вещи любят тишину».

«Если мы таким образом достигнем успеха (после публикации статьи.— "Ъ"), то это какая-то глубокая стратегическая задумка. Но мне, честно говоря, очень удивительно»,— сказал господин Жовква в эфире телемарафона (цитата по ТАСС). На месте военных он бы «самое последнее, что делал — это комментировал для прессы, для открытой публики, то, что происходит на фронте, то, что может произойти на фронте».

Чиновник отметил, что после публикации материала ему позвонил «один из руководителей кабинетов лидеров». «Они в панике спрашивают: "Что докладывать моему лидеру? Вы действительно в тупике?" Мы такого эффекта хотели достичь этой статьей?»,— вопрошал господин Жовква.

Господин Залужный в своей статье для The Economist и интервью журналистам заявил, что боевые действия зашли в тупик, и вместо контрнаступления ВСУ ситуация может трансформироваться в «позиционную войну» на годы и «измотать Украину». Генерал предупредил, что «глубокого и красивого прорыва, скорее всего, не будет», поскольку, «как и в Первую мировую войну», стороны достигли уровня технологий, который загоняют конфликт в тупик. Господин Залужный отметил, что по «учебникам НАТО» украинские войска за четыре месяца должны были добраться до Крыма, однако в итоге застряли на плотно заминированных полях.

Кремль не согласился с выводами украинского генерала. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что конфликт не зашел в тупик, РФ продолжает военную операцию и ее цели должны быть выполнены.

Подробнее о последствиях публикации статьи — в материале «Ъ» «Украинский конфликт пошел не как по писаному».

Леонид Уварчев