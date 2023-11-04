Зеленский отказался считать ситуацию на фронте патовой

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не считает ситуацию, сложившуюся в ходе военного конфликта с Россией, патовой. Так он прокомментировал статью главнокомандующего вооруженными силами Украины Валерия Залужного в The Economist, в которой тот заявил, что боевые действия зашли в тупик.

«Это не патовая ситуация. Россия контролирует небо. Мы бережем наших военных. Просто бросать, как Россия бросает как мясо своих людей, никто не хочет»,— сказал господин Зеленский на пресс-конференции с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен (цитата по «Интерфакс-Украина»).

По словам президента Украины, побороть сложившуюся на фронте ситуацию будет возможно, когда на вооружении украинской армии появятся истребители F-16 и закончат обучение украинские пилоты.

Господин Зеленский подчеркнул, что Украина не имеет права опускать руки. Он в очередной раз заявил, что выступает против того, чтобы отдать России «треть нашего государства». «Это же будет только начало. Мы ведь знаем, что такое замороженный конфликт, мы уже для себя сделали выводы»,— заявил президент.

Господин Залужный в статье для The Economist заявил, что вместо контрнаступления ВСУ ситуация может трансформироваться в «позиционную войну» на годы и «измотать Украину». Генерал предупредил, что «глубокого и красивого прорыва, скорее всего, не будет», поскольку, «как и в Первую мировую войну», стороны достигли уровня технологий, который загоняют конфликт в тупик. Господин Залужный отметил, что по «учебникам НАТО» украинские войска за четыре месяца должны были добраться до Крыма, однако в итоге застряли на плотно заминированных полях.

Замглавы офиса президента Украины Игорь Жовква заявил, что статья вызвала панику у руководства стран Запада. По его мнению, в материале не нужно было «раскрывать стратегию» Киева, потому что «такие вещи любят тишину». Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя статью, заявил, что Россия продолжает военную операцию и ее цели должны быть выполнены.

Подробнее о последствиях публикации статьи — в материале «Ъ» «Украинский конфликт пошел не как по писаному».