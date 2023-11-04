Анчоусы с дружественным привкусом

Россияне рискуют лишиться привычного вкуса салата Цезарь. В стране возникла острая нехватка консервированного анчоуса, который используется в соусе к популярному блюду. На дефицит пожаловались рестораторы, пишут «Ведомости». В основном товар поставляли из Италии, но в августе Россия ввела временный запрет на ввоз рыбной продукции из недружественных стран. Протекционистская мера действует до конца года, но игроки рынка не исключают, что ее продлят.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Общепит нашел замену европейским анчоусам и завозит их, например, из Туниса или Вьетнама. Однако цены на продукт уже взлетели в разы, рассказал шеф-повар Александр Растунин:

«Соус — 1/8 вкусовой составляющей салата "Цезарь". И он исходит как раз от тех самых анчоусов. Особые ценители, конечно, заметят. Но среднестатистический гость не обратит внимания на "потерю бойца". Откуда сейчас идут поставки? Их производят, но не такие хорошие и вяленые, в Калининграде. И в Турции неплохие анчоусы.

Если говорить про Калининград, то это больше версия маринованного продукта, нежели того, который из Италии. Итальянский анчоус более ферментированный, нежели соленый, за счет каких-то особых процедур. Цены выросли в два раза за последние два-три месяца. Если говорить про ресторанные варианты, то стоимость килограмма взлетела до 2-2,5 тыс. руб.».

За этот год из Италии ввезли больше 170 тонн консервированного анчоуса. За весь 2022-й Россия импортировала примерно 220 тонн этого товара. По сравнению с другой рыбной продукцией это не такие серьезные объемы, и, вероятно, российские производители смогут предложить замену анчоусам из Европы, полагает исполнительный директор Ассоциации производственных и торговых предприятий рыбного рынка Александр Фомин:

«Анчоус — это любая килька, хамса и так далее — самая малоценная рыба на всех мировых рынках. Даже если она из Туниса будет дороже, чем из Италии, это все равно ни о чем. Если нет консервированного анчоуса, надо просто искать замену — консервированная килька, тюлька, хамса. Их в России производится много.

Думаю, это временные трудности. Наверняка наши производители смогут удовлетворить потребности рынка, но потребуется время для разработки техусловий, их утверждения и выпуска продукции. На это уйдет два-три месяца. И хорошо, из Италии запретили, но из дружественных стран — Китая, Турции — могут быть организованы поставки».

Российский запрет касается вареной рыбы, икры, рыбных консервов, консервированных ракообразных и моллюсков. Как уточняли в Росрыболовстве, это поможет отечественным производителям заполнить освободившуюся нишу. По данным Всероссийской ассоциации рыбопромышленников, за прошлый год импорт рыбной продукции уменьшился на треть. Показатель составил почти 400 тыс. тонн.

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Елена Тюленева