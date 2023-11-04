Анчоусы с дружественным привкусом
Есть ли альтернатива европейской рыбной продукции
Россияне рискуют лишиться привычного вкуса салата Цезарь. В стране возникла острая нехватка консервированного анчоуса, который используется в соусе к популярному блюду. На дефицит пожаловались рестораторы, пишут «Ведомости». В основном товар поставляли из Италии, но в августе Россия ввела временный запрет на ввоз рыбной продукции из недружественных стран. Протекционистская мера действует до конца года, но игроки рынка не исключают, что ее продлят.
Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ
Общепит нашел замену европейским анчоусам и завозит их, например, из Туниса или Вьетнама. Однако цены на продукт уже взлетели в разы, рассказал шеф-повар Александр Растунин:
«Соус — 1/8 вкусовой составляющей салата "Цезарь". И он исходит как раз от тех самых анчоусов. Особые ценители, конечно, заметят. Но среднестатистический гость не обратит внимания на "потерю бойца". Откуда сейчас идут поставки? Их производят, но не такие хорошие и вяленые, в Калининграде. И в Турции неплохие анчоусы.
Если говорить про Калининград, то это больше версия маринованного продукта, нежели того, который из Италии. Итальянский анчоус более ферментированный, нежели соленый, за счет каких-то особых процедур. Цены выросли в два раза за последние два-три месяца. Если говорить про ресторанные варианты, то стоимость килограмма взлетела до 2-2,5 тыс. руб.».
За этот год из Италии ввезли больше 170 тонн консервированного анчоуса. За весь 2022-й Россия импортировала примерно 220 тонн этого товара. По сравнению с другой рыбной продукцией это не такие серьезные объемы, и, вероятно, российские производители смогут предложить замену анчоусам из Европы, полагает исполнительный директор Ассоциации производственных и торговых предприятий рыбного рынка Александр Фомин:
«Анчоус — это любая килька, хамса и так далее — самая малоценная рыба на всех мировых рынках. Даже если она из Туниса будет дороже, чем из Италии, это все равно ни о чем. Если нет консервированного анчоуса, надо просто искать замену — консервированная килька, тюлька, хамса. Их в России производится много.
Думаю, это временные трудности. Наверняка наши производители смогут удовлетворить потребности рынка, но потребуется время для разработки техусловий, их утверждения и выпуска продукции. На это уйдет два-три месяца. И хорошо, из Италии запретили, но из дружественных стран — Китая, Турции — могут быть организованы поставки».
Российский запрет касается вареной рыбы, икры, рыбных консервов, консервированных ракообразных и моллюсков. Как уточняли в Росрыболовстве, это поможет отечественным производителям заполнить освободившуюся нишу. По данным Всероссийской ассоциации рыбопромышленников, за прошлый год импорт рыбной продукции уменьшился на треть. Показатель составил почти 400 тыс. тонн.
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