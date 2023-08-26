Рыба направится в Китай

Россия планирует увеличить экспорт рыбы в Китай. Таким образом, как отмечает Reuters, отечественные поставщики могут занять место Японии, которая лишилась китайского рынка из-за конфликта вокруг «Фукусимы». 24 августа Токио начал спускать воду с разрушенной АЭС. Японские специалисты и МАГАТЭ уверяют, что это безопасно для флоры и фауны океана. Однако соседние страны, в том числе Китай в этом сомневаются. Пекин назвал такое поведение Токио «эгоистичным и безответственным», запретив импорт рыбы из Японии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Разрешение на экспорт морепродуктов в Китай получили примерно 900 отечественных компаний. И Россельхознадзор рассчитывает, что на фоне событий вокруг «Фукусимы», это количество вырастет. Впрочем, президент Ассоциации производственных и торговых предприятий рыбного рынка Виталий Корнев сомневается, что присутствие российских компаний в КНР может значительно увеличиться:

«От 70% до 80% всей рыбы и так экспортируется по большей части именно в Китай, поэтому существенного роста не произойдет, скорее, некоторое перераспределение между странами — это первое. Второе — мы не сможем заместить виды продукции, которую поставляла в КНР Япония. Наш экспорт — это в основном белая рыба и минтай. Япония поставляла другую продукцию.

Что произойдет с внутренним рынком, сократится ли число поставок туда? Будет зависеть от рубля. Если он будет слабый, то, соответственно, доля экспорта увеличится. Если национальная валюта усилится, то потребление на внутреннем рынке увеличится. У нас же экономика с точки зрения экспорта открытая.

Что касается "Фукусимы", из-за восточного течения сброшенную воду утащит в Тихий океан, и она там перемешается. Через какое-то время, если вода была заражена радиацией, фон тоже повысится. Но скажется это в основном на рыбе, которая живет долго — 10-20 лет. Она сможет накопить какое-то количество тяжелых металлов и прочих веществ. Это касается таких видов, как тунца, например. А мы же в своем промысле в подавляющем большинстве добываем рыбу, которая живет три-пять лет. И вряд ли изменения в фоне каким-то образом на нас скажется».

По информации Россельхознадзора, за первое полугодие более половины российской рыбной продукции экспортировалось именно в Китай. Речь идет о минтае, сельди, камбале, сардине, треске и крабе. Если Россия расширит экспортные поставки, некоторых товаров может не хватить уже отечественному рынку, предупреждает основатель ресторанов «Мясо & Рыба» Сергей Миронов:

«Ситуация с поставками рыбы в другие страны у нас сложная. Есть рыба, которой очень много, это минтай. И здорово, что его продают в Китай — хорошая валютная выручка, всем выгодно. За исключением скачков доллара, поставщики почему-то подняли цену на минтай на 20%. На минтай, который лежит на складах.

Следующая продукция — горбуша. Ее очень много, и она особо в России не нужна — тоже нужно продавать. Но у нас есть и другой дикий лосось — это чавыча, нерка, кижуч. Эти виды остро нужны ресторанам.

И на сегодняшний день лучшая часть данной продукции уходит в Японию. То, что не берет Япония, отходит на российский рынок. Но и это сейчас купит Китай. Я не очень понимаю, с чем будут работать рестораны, с чем останутся россияне. Поэтому вопрос в том, что туда пойдет. Китаю нужна российская рыба, она интересная, а КНР потребляет огромное количество продукции. У нас огромный улов. В целом это плодотворное сотрудничество».

На фоне спуска воды с «Фукусимы» Россельхознадзор ужесточил проверку импорта морепродуктов из Японии. Впрочем, объем поставок оттуда незначительный. В ведомстве также сообщили, что течения на Дальнем Востоке России «предотвратят загрязнение рыбы». Именно там вылавливают 70% продукции, которая поставляется на отечественные прилавки.

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Мария Широкова