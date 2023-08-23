Икра наметалась на дисконт

Икра может подешеветь на треть. Причина — рекордные выловы лосося на Дальнем Востоке. Именно он используется в качестве основного сырья для производства деликатеса. При этом сейчас цены на продукцию достигли максимальных за последние годы уровней, рассказали “Ъ FM” участники рынка. Почему рыбы в 2023 году добыли больше? И сколько будет стоить икра в ближайшие месяцы? Расскажет Иван Хорушевский.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

2022 год оказался для российских рыболовов едва ли не худшим в десятилетии. На Дальнем Востоке добыли около 250 тыс. тонн лососевых, из которых произвели всего 10 тыс. тонн икры. При том что объем спроса на деликатес в России как минимум в полтора раза больше.

В этом году ситуация прямо противоположная. Уже к середине августа, когда путина еще в самом разгаре, в сети попало 500 тонн рыбы — план по улову фактически выполнен. Впрочем, отрасль к такому чередованию удачных и «неурожайных» сезонов привыкла, отмечает управляющий партнер Agro&Food Communications Илья Березнюк:

«Основной вылов красной рыбы происходит либо на Дальнем Востоке, либо на Аляске. В этом году у нас рекордные выловы. А у рыбодобывающих компаний на Аляске, наоборот, возникли проблемы с объемами. И так, собственно, чередуется. В какую сторону рыба пойдет на нерест — природный фактор».

Но если для рыболовов такие колебания — обычное дело, то для покупателей — всегда стресс. Неудачная путина оборачивается почти что дефицитом икры, как следствие, цены растут. За последний год они увеличились на десятки процентов, достигнув 5 тыс. руб. за килограмм в опте и 7-8 тыс. руб. на прилавках. В России продукция подорожала сильнее, чем во всех остальных странах, подсчитали в Ассоциации производственных и торговых предприятий рыбного рынка.

Теперь тренд должен развернуться, ведь, согласно прогнозам аналитиков Рыбного союза, после удачной путины на Дальнем Востоке произведут свыше 20 тыс. тонн икры — в два раза больше прошлогодних результатов. На этом фоне ценники на деликатес уже начали переписывать, рассказал “Ъ FM” основатель сети магазинов «Курильский берег» Алексей Рудько:

«В этом году путина горбуши превысила все ожидания. И цена на нее упала — порядка 30% по отношению к 2022 году. В прошлом году в среднем вся икра стоила в районе 5 тыс. руб. за килограмм в опте, но на пике начала дорожать до 6 тыс. руб.».

Казалось бы, вслед за деликатесом должна подешеветь и красная рыба. Но, как говорят собеседники “Ъ FM”, все не так однозначно. Если икра — это продукт, который потребляют в основном на внутреннем рынке, то лосось —экспортный товар. Поэтому стоимость продукции в России будет зависеть от спроса на нее за рубежом, говорит исполнительный директор Ассоциации производственных и торговых предприятий рыбного рынка Александр Фомин:

«Сколько экспортируют, настолько меньше рыбы останется на внутреннем рынке. В прежние годы экспорт сильно сдерживал Китай, потому что там в связи с COVID-ограничениями жестко контролировали рыбу и часто закрывали поставки себе в страну, в том числе из России. Сейчас все эти ограничения сняты. Они рассчитываются твердой валютой, поэтому не исключено, что это подтолкнет рост экспорта, в том числе горбуши, кеты.

Свой вклад вносит и девальвация рубля. Рыболовам выгоднее продавать лосось за рубеж, чем на внутренний рынок. Так что стоимость красной рыбы, несмотря ни на что, может надолго закрепиться на отметке 1 тыс. руб. за килограмм.

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