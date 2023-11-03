Санкции сбили котировки

Инвесторы избавляются от акций СПБ Биржи. Со старта торгов, которые начались в 14:00, котировки просели на 12%. 3 ноября у инвесторов появился доступ к ценным бумагам 30 компаний, к примеру, АЛРОСА, «Газпрома» и «Северстали». Остальные инструменты будут доступны только 6 ноября. Площадка ограничила операции после включения в черный список Минфина США.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

СПБ Биржу изолируют от долларовой системы, у нее заблокируют все активы и запретят сотрудничать с американскими компаниями. Произойти это должно 31 января. До этого момента действует специальная лицензия американского Минфина, которая позволяет совершать некоторые сделки с биржей. Пояснений о том, что делать инвесторам, площадка пока не давала. Однако заверила, что санкции не коснутся активов клиентов.

Как это повлияет на рынок и на работу брокеров? Президент инвестхолдинга «Финам» Владислав Кочетков считает, что розничные инвесторы переключатся на российские и доступные зарубежные инструменты: «У ритейлового инвестора не так много возможностей для перехода на другие площадки.

Скорее всего, он будет работать с иностранными бумагами, которые появляются на СПБ Бирже, для диверсификации своего портфеля, основную активность сосредоточит на российских активах в рамках Мосбиржи.

Крупные клиенты, безусловно, свои операции могут переводить в том числе на зарубежных брокеров. Нет проблем торговать через Казахстан, Армению или тот же самый Interactive Brokers через американский офис Interactive. Они продолжают работать с россиянами.

Что касается дальнейших действий клиентов СПБ Биржи, это зависит от коммуникационной политики и качества подачи информации. В принципе у площадки есть лицензия до конца января — за это время вполне можно договориться с BoNY, например, о продаже активов по рыночной цене и дать инвесторам вывести деньги. Или о переводе ценных бумаг на другие торговые площадки-депозитарии.

Понятно, что если инвестор неквал, то, скорее всего, он сможет только продавать, тем не менее в деньгах не потеряет. Это нормальный сценарий. Я думаю, так и произойдет. Есть и негативный: когда никакой информации толком не появляется, инвестор, находясь в околопаническом состоянии, будет продавать, даже фиксируя убыток, и выводить средства».

Брокерские компании также вводят ограничения из-за санкций против СПБ Биржи. Например, клиенты «Цифра брокер» смогут закрыть маржинальные позиции по иностранным ценным бумагам до 7 ноября. А БКС увеличил ставку риска по американским акциям до 100%, ограничив маржинальную торговлю.

Новые санкции — очередной сигнал рынку о том, что инвесторам в будущем будут доступны только российские инструменты, считает директор по стратегическому развитию инвесткомпании «Иволга Капитал» Андрей Хохрин:

«СПБ Биржа создавалась как площадка для торговли иностранными ценными бумагами, это ее основная фишка. В итоге это, понятно, не взлетело. С прошлого года полет прервался. Оттока у брокеров я не жду. И наше регулирование, и западное делает одну и ту же вещь — замыкает деньги российских инвесторов внутри РФ. Вкладывать средства за пределами нашей юрисдикции, то есть даже на отечественной бирже, но не в отечественные бумаги, для них крайне рискованно.

Я бы даже не шел в сторону Китая, Индии, Казахстана, Эмиратов. Когда-то вторичные санкции сработают — будут те же самые проблемы, что сейчас возникают у держателей западных ценных бумаг. Если российские деньги не могут пойти на Запад, то они не могут нормально пойти и на Восток, потому что все рынки взаимосвязаны».

СПБ Биржа пострадала еще в прошлом году, когда США и Евросоюз ввели санкции против Национального расчетного депозитария. В итоге оказались заблокированы принадлежащие россиянам иностранные акции на 320 млрд руб. Вернуть эти деньги многие инвесторы не могут до сих пор. А объем торгов иностранными бумагами на СПБ Бирже в прошлом году упал почти втрое.

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Елена Иванова