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Коммерсантъ FM
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СПБ Биржа досрочно начнет торги ограниченным списком акций

СПБ Биржа в 14:00 мск начнет торги в привычном режиме ограниченным списком ценных бумаг — в него входят 30 компаний. Накануне биржа сообщала, что 3 ноября торговля акциями проводиться не будет.

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

«3 ноября 2023 года в 14:00 по московскому времени СПБ Биржа возобновит торги в режиме основных торгов списком ценных бумаг, относящихся к группе инструментов "Российские ценные бумаги"»,— сказано в сообщении торговой площадки.

Накануне СПБ Биржа попала под санкции США, после чего представители площадки сообщили о приостановке торгов российскими и иностранными ценными бумагами. Торги планировали возобновить 6 ноября. В пресс-службе заверили, что на активы клиентов санкции не повлияют.

Подробнее о введенных накануне санкциях США — в публикации «Ъ» «Шире вдруг».

Петр Бузлаев

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