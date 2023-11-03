Шире вдруг

Новый пакет антироссийских санкций США, опубликованный 2 ноября, продолжает линию на максимальное перекрывание возможных путей обхода уже существующих ограничений. Именно поэтому в списке оказались многие компании из ОАЭ и других юрисдикций, которые с Россией связывают только некие платежи или консультационные услуги. Российских компаний, банков и даже институтов в списке также предостаточно, самым существенным образом новые санкции, по словам экспертов, затрагивают российские топливно-энергетический и финансовый сектора.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Санкции США способны повлиять на маршруты поставок сжиженного газа с «Арктик СПГ-2»

Санкции США способны повлиять на маршруты поставок сжиженного газа с «Арктик СПГ-2»



Особенностью очередного пакета антироссийских санкций США стал большой перечень включенных в него компаний из различных отраслей. Причем многие из этих компаний зарегистрированы вне российской юрисдикции и не являются зарубежными дочерними структурами юрлиц РФ. Так, в SDN-листе оказались 15 компаний из ОАЭ. Вероятные причины, по которым это произошло, иллюстрирует комментарий OFAC по поводу одной из таких компаний — ARX: «Компания участвовала в поиске способов перевода рублей из подсанкционного ВТБ с конвертацией в доллары, а также снижала риски идентификации активов клиента, если ему грозят санкции». «Примечательно, что в каждом новом санкционном списке все больше иностранных компаний и связанных с ними лиц, причем не только "дочек" внесенных в список российских лиц. В новом перечне отметились резиденты ОАЭ, Турции, Кипра, Швеции, Латвии, Ирландии»,— указывает старший партнер КА Pen & Paper Антон Именнов. Новые санкции, по словам юриста КА Delcredere Артема Касумяна, «продолжают ранее избранный трек в виде сужения доступа к долларовой финансовой системе, ограничения поставок запрещенных товаров, удара по технологическому и производственному секторам РФ».

Помимо широты охвата в новом пакете эксперты сразу выделили три основных сюжета: проект «Арктик СПГ-2», большое количество банков со значительной базой клиентов-физлиц и СПБ Биржа, ориентированная на торговлю иностранными ценными бумагами.

Сжиженному газу перекрывают кислород

Минфин США внес в санкционный список ООО «Арктик СПГ-2», отвечающее за реализацию второго СПГ-проекта НОВАТЭКа «Арктик СПГ-2». Проект стоимостью около $25 млрд предусматривает строительство трех линий сжижения по 6,6 млн тонн в год, первая из них должна быть запущена до конца года, а отгрузки должны начаться в начале 2024 года. Вторая линия проекта должна быть построена в 2024 году, третья — в 2026 году.

Санкции означают, что все операции с «Арктик СПГ-2» запрещены, но специальная лицензия OFAC до 31 января 2024 года разрешает отдельные трансакции, необходимые для «отчуждения, передачи или содействия отчуждению или передаче долга или активов» компании.

Ключевой вопрос — сможет ли после введения санкций НОВАТЭК продавать СПГ с проекта по долгосрочным контрактам или потребители, среди которых есть и акционеры проекта, откажутся от их выполнения? НОВАТЭК владеет 60% в «Арктик СПГ-2». У остальных акционеров — французской TotalEnergies, китайских CNPC и CNOOC, а также консорциума японских Mitsui и JOGMEC — по 10%. Согласно условиям вхождения в проект, каждый из иностранных акционеров подписал долгосрочный контракт на получение СПГ пропорционально своей доле, то есть по 2 млн тонн в год. Санкции, вероятно, не позволят выполнять контракты, так как нельзя будет проводить платежи за грузы. С другой стороны, расторжение долгосрочных контрактов может повлечь многомиллиардные судебные разбирательства.

Теоретически иностранные акционеры, прежде всего TotalEnergies и японские компании, могут попробовать выйти из капитала «Арктик СПГ-2». Однако собеседники “Ъ” сомневаются, что российские власти разрешат подобные сделки: весьма вероятно, что компании из недружественных стран будут поставлены перед выбором — соблюдать либо заключенные контракты, либо санкции США, а в последнем случае фактически потерять свои доли в проекте, как это произошло с долей Shell в «Сахалине-2».

Санкции также, вероятно, потребуют переформатирования структуры внешнего финансирования, объем которого изначально планировался в размере €9,5 млрд, остальное должны были профинансировать акционеры. Проблема, по словам источников “Ъ”, не выглядит острой и не является новой. Фактически TotalEnergies и японцы уже не финансировали свой вклад с момента начала конфликта на Украине, а небольшой вклад европейских финансовых институтов в проектное финансирование были готовы заместить российские банки. Сергей Кондратьев из Института энергетики и финансов напоминает, что по состоянию на октябрь 2022 года «Арктик СПГ-2» выбрал €6 млрд проектного финансирования. «Я думаю, что с большой вероятностью западные банки совокупно предоставили менее €0,4 млрд, а невыбранную квоту у российских и китайских банков можно оценить в €0,9 млрд»,— говорит эксперт, считая, что изменение схемы проектного финансирования будет иметь ограниченное влияние.

Попадание в SDN-list дополнительно усложнит логистическую схему проекта, так как потребует привлечения отдельного флота СПГ-танкеров, поскольку те в результате тоже попадут под санкции и не смогут работать на других зарубежных проектах. Отгрузка СПГ с «Арктик СПГ-2» уже была затруднена последним пакетом санкций США: в сентябре в SDN-list оказались ООО «Арктическая перевалка», управляющая двумя судами-хранилищами (floating storage unit, FSU) СПГ в Мурманске и на Камчатке, и сами суда («Саам ПХГ» и «Коряк ПХГ»).

С их помощью НОВАТЭК планировал переваливать СПГ из танкеров ледового класса в обычные газовозы и продажи газа на условиях FOB на базисе этих FSU. Это позволило бы НОВАТЭКу удешевить логистику газа с арктических проектов, а также снизить затраты на фрахт обычных танкеров. Под санкции также попал подрядчик строительства «Арктик СПГ-2» — ООО «Арктик Энерджис».

В целом предыдущий опыт введения санкций, например, против крупнейших российских производителей черных металлов, золота и алмазов показывает, что, если мировой рынок соответствующего сырья достаточно велик, экспорт в дружественные страны остается доступен даже санкционным проектам и компаниям. Однако им приходится продавать свою продукцию с дисконтом, который может достигать значительных величин, особенно на первых этапах выстраивания логистики и инфраструктуры расчетов.

Банки отрезают от долларов

Под блокирующие санкции США попали семь российских банков — Почта-банк, Абсолют-банк, ХКФ-банк, ВБРР, банк «Русский стандарт», Бланк-банк и Русский региональный банк. Кроме того, в SDN-лист попал люксембургский East-West United Bank, на 100% принадлежащий АФК «Система» (тоже попадала под блокирующие санкции).

Включение в SDN-лист означает для банка заморозку его активов в США и запрет на расчеты в долларах с любыми американскими контрагентами. Также нельзя покупать иностранные акции и валюту через брокеров этих банков. Всего в SDN-лист с февраля 2022 года попало более 40 банков. «Это развивающаяся тенденция отрезания российской банковской инфраструктуры от западного периметра. Если раньше под санкции попадали крупные или государственные банки, то сейчас калибр уменьшается»,— говорит господин Именнов.

Причины включения новых организаций в блокирующий список не раскрыты. При этом большинство банков отнеслись к этому известию как к ожидаемому. Суть их комментариев сводится к общей фразе, что санкции «не окажут значительного влияния на работу банка», «клиенты никак не почувствуют на себе влияния ограничительных мер».

Впрочем, с одной оговоркой. У Почта-банка, банка «Русский стандарт» и ВБРР находятся в обращении карты китайской платежной системы UnionPay, которые банки активно выпускали, чтобы российские граждане имели возможность проводить расчеты за рубежом. Платежная система пока не сделала заявлений относительно продолжения или прекращения сотрудничества с попавшими под новые санкции банками. Операции по картам UnionРay за рубежом могут быть приостановлены в ближайшее время, уведомил банк «Русский стандарт». «Банк рекомендует клиентам за границей снять наличные с карты. Комиссия банка за снятие наличных 2–3 ноября за границей будет возвращена»,— уточнили там. При этом на территории РФ карты UnionPay продолжат работать. Все счета по-прежнему активны, а средства, размещенные в Почта-банке, доступны как в отделениях, так и в дистанционных каналах и их по-прежнему можно использовать в полном объеме на территории России, отметили там.

Инвесторы без иностранных бумаг

Внесение СПБ Биржи в санкционный список OFAC уже отразилось на ее деятельности — торги иностранными и российскими акциями на площадке 2 ноября в 18:00 были приостановлены. При этом OFAC выпустило лицензию на выход из ценных бумаг СПБ Биржи в срок до 31 января 2024 года. Сама биржа утверждает, что введенные санкции не затронут активы клиентов. Там отмечают, что 3 ноября торги проводиться не будут, но биржа планирует начать их 6 ноября. Акции СПБ Биржи на торгах Московской биржи по итогам дня упали в цене на 19%.

«Самым болезненным является, пожалуй, попадание под блокирующие санкции СПБ Биржи, что означает для нее полное прекращение расчетов в долларах, листинга американских эмитентов и торговли их акциями»,— говорит господин Именнов.

По словам руководителя управления развития клиентского сервиса ФГ «Финам» Дмитрия Леснова, некоторые брокеры уже закрыли доступ к торговле для своих клиентов на площадке. Источник “Ъ” на фондовом рынке сказал, что доступ к торговле на СПБ Бирже для своих клиентов закрыли «Тинькофф Инвестиции» и БКС. В «Тинькофф Инвестициях» от комментариев отказались, в БКС сообщили, что до 18:00 брокер принимал и исполнял заявки на покупку и продажу иностранных ценных бумаг, добавив, что изучают документы и будут информировать клиентов по мере появления новостей.

Как отметил собеседник “Ъ” на финансовом рынке, после попадание в SDN-лист с площадкой «не будут работать иностранцы не только из недружественных стран, но из условно дружественных, так как риски вторичных санкций пугают всех». При этом произошедшее скажется не только на брокерском бизнесе, но и на бизнесе управляющих компаний, «так как на рынке есть фонды, которые торговали иностранными ценными бумагами на СПБ Бирже». Он считает, что придется переформатировать фонды, но остается проблема, «кто купит такие активы и по какой цене».

Опрошенные “Ъ” эксперты со скепсисом воспринимают перспективы вывода активов. По словам управляющего директора «Иволги Капитала» Дмитрия Александрова, «не очень понятно, куда все можно будет вывести и насколько реально уложиться в дедлайны». Вопрос, что будет с иностранными акциями, в частности с американскими, «пока остается открытым», отмечает господин Леснов. Партнер практики международного торгового права, таможни, санкций «Меллинг, Войтишкин и партнеры» Владимир Ефремов заметил, что, исходя из решения Минфина США, платежи в пользу биржи должны блокироваться на специальных счетах. Из этого, по его словам, следует, что «какие-то операции все-таки можно будет провести, но с каждой такой трансакцией банки будут разбираться индивидуально».

Сейчас СПБ Биржа уделяет достаточно большое внимание азиатскому направлению и другим дружественным площадкам, поэтому возможно, что в ближайшее время у нее будет возможность по предоставлению доступа к бумагам из дружественных стран, считает господин Леснов.

Татьяна Дятел, Анна Занина, Ксения Дементьева, Ксения Куликова, Виталий Гайдаев