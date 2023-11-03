После попадания в санкционный список СПБ Биржа потеряла 12% стоимости акций

Акции ПАО «СПБ Биржа» упали на 12% после включения ее в новый санкционный список США. Торги иностранными бумагами на СПБ Бирже были временно остановлены вечером в четверг, 2 ноября.

На СПБ бирже торгуются более 2 тыс. акций и депозитарных расписок зарубежных компаний, а также ценные бумаги ETF. По итогам сентября 2023 года объем сделок с иностранными ценными бумагами на СПБ Бирже составил $2,4 млрд, из которых около $2,1 млрд пришлось на бумаги из США.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что СПБ Биржа планирует возобновить биржевые торги в понедельник, 6 ноября.

Подробнее о том, как на самой СПБ Бирже оценивают ситуацию, читайте в материале «Ъ».

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