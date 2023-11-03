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Коммерсантъ FM
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Иностранцы зачастили в Россию

Путешественники из каких стран активно посещают РФ

Иностранные туристы стали чаще приезжать в Россию, и больше всех — китайцы. С января по сентябрь иностранцы совершили почти 430 тыс. поездок, следует из данных погранслужбы ФСБ. Важно отметить, что учитывается именно пересечение границы, а не количество людей, то есть один и тот же иностранец мог въехать в страну несколько раз, уточняет РБК.

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Кроме китайцев, в пятерку самых активных туристов вошли граждане Германии, Турции, Ирана и Туркменистана. Подробности — в справке “Ъ FM”:

С января по сентябрь этого года в России побывало в три раза больше иностранных туристов по сравнению с аналогичным периодом 2022-го. По данным погранслужбы ФБС, это около 430 тыс. человек. Каждый четвертый из них приехал из Китая. Причем разница с прошлым годом колоссальная: если в 2022-м таких было 563, то сейчас — 105. тыс. Это связано с отменой коронавирусных ограничений в КНР — гражданам стали доступны зарубежные поездки.

Увеличился поток путешественников и из других стран. Из Германии приезжали 42 тыс. человек, из Турции — 33 тыс., из Ирана — 25 тыс. Число туристов из этих государств выросло вдвое. Но самую внушительную динамику показали путешественники из Туркменистана. По данным погранслужбы, число поездок из этой страны за год увеличилось в 11 раз — с 2 тыс. до 23 тыс.

Въездной турпоток растет в том числе благодаря запуску электронной визы и соглашений о безвизовых групповых поездках с Китаем и Ираном, отметили в Минэкономразвития. В следующем году в Россию приедет еще больше иностранцев, полагают в министерстве. Предполагается, что в этом поможет запуск проекта «Карта туриста», а также продвижение страны как туристического бренда за рубежом. Для этого уже выбрали 17 приоритетных направлений. Среди них Китай, Республика Корея, Вьетнам, Саудовская Аравия, ОАЭ, Турция, Индия, Малайзия и другие.

Главным стимулом для увеличения турпотока из Китая должно стать восстановление безвизового режима. Полноценно он заработал только с середины сентября. Китайцы всегда были активными и довольно щедрыми туристами. По данным Центробанка, в 2019 году гости из КНР совокупно потратили в России $1 млрд. Причем ориентировались они на люксовые товары — покупки были выгодными из-за слабого рубля.

Международная консалтинговая компания Deloitte сообщала, что у московского ЦУМа доля покупателей из Китая достигает 7% от общего числа клиентов, а у петербургского ДЛТ — 17%. В Государственном историческом музее 70% иностранцев приходилось на туристов из КНР. Однако вице-президент Ассоциации гидов-переводчиков, экскурсоводов и турменеджеров Марина Крессова считает эти показатели завышенными:

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«Это коммунистическая страна, и людям интересно посмотреть еще на одну коммунистическую страну, которая поменяла курс, тем не менее здесь во всем история — и в архитектуре, и в искусстве. То, что китайские туристы массово посещали ЦУМ, лично у меня вызывает какое-то недоумение. Они массово ходили в Кремль, в историческом музее не были, ездили в "Горки Ленинские", Музей Китайской коммунистической партии, посещали Третьяковскую галерею.

Вели себя так, как любые другие туристы. Да, была целая сеть своих китайских магазинов, где массовые путешественники приобретали наш янтарь, золото и так далее. А в ЦУМ ходили богатые люди, которые при огромном населении Китая все-таки составляли какой-то контингент покупателей ЦУМа, ГУМа».

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С 1 августа иностранцы могут въехать в Россию по электронной визе. Ее можно оформить онлайн, не посещая консульские отделения. Сейчас сервис доступен гражданам 52 стран. Но упрощенная процедура, которая должна была стать быстрой и удобной, на деле оказалась непростым испытанием для туристов, рассказал руководитель компании «Свой туристический сервис» Сергей Войтович:

«Это огромный шаг МИДа, что сделали электронную визу, но пока он кривой. У меня сейчас приезжают группы из Саудовской Аравии — это в основном третий возраст. И им нужно заполнить анкету, где спрашивают, в каком году они служили, в каких войсках, какое образование. А этим людям 70 лет — они не помнят, что вчера было.

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Причем все эти бумаги на английском. Для саудовца, который знает только арабский. Конечно, это очень тяжело. Странно, почему нет на фарси, арабском, китайском. Анкета и поддержка службы МИДа только на английском или на русском. Кроме того, расплачиваться за электронную визу можно только картой Visa и Mastercard — это американские платежные системы. А "Мир" не подключен».

Режим безвизового обмена между Китаем и Россией работает на условиях групповых посещений от 5 до 50 человек. Срок пребывания в стране ограничен 15 днями. Первая такая группа — из 23 человек — прилетела из Сианя в Санкт-Петербург в начале августа.

По данным туроператоров, запрос от граждан Китая большой, но он сдерживается подорожавшими путевками. Так, цены на размещение в российских отелях выросли практически в четыре раза по сравнению с допандемическим уровнем, отмечали в Российском союзе туриндустрии.

С нами все ясно — Telegram-канал "Ъ FM".

Светлана Белова

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