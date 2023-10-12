Форточка в «Мир»

Глава Минэкономики Максим Решетников 11 октября сообщил, что правительство утверждает перечень из 25 стран, туристам из которых будет доступна возможность удаленно открывать в российских банках карты «Мир». Как выразился министр, были созданы «условия для запуска карты туриста, чтобы у иностранных туристов была возможность из-за рубежа открывать здесь счета и уже по приезде в нашу страну получать реальную пластиковую карту и осуществлять здесь расчеты». Минэкономики рассчитывает запустить платежную карту для иностранных туристов в начале четвертого квартала.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Максим Буйлов

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Максим Буйлов

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Закон, по которому иностранное физлицо может без личного присутствия в российском банке открыть счет и привязать к нему цифровую карту «Мир», принят Госдумой в июне. Право удаленной идентификации клиента российский банк в этом случае передает своему зарубежному коллеге.

По приезде в Россию иностранный гражданин может пользоваться как цифровой картой, так и получить ее в банке на физическом носителе. Закон позволяет таким образом открывать счета в наших банках не только гражданам иностранных государств, но и нашим соотечественникам, проживающим за границей (см. “Ъ” от 27 марта).

А теперь самое интересное. Сейчас правительство внесет последние штрихи, и иностранные туристы (за исключением китайских, которые могут в России пользоваться своей картой UnionPay) станут обладателями карт «Мир». Тут-то они, скорее всего, и обнаружат главную проблему, которую чиновники решить пока не в состоянии — нежелание иностранных банков связываться с российскими даже в отсутствие прямого запрета.

Россияне за полтора года жизни в условиях санкций и перекрытия основных путей трансграничных переводов понемногу приспособились к сложностям перечисления денег за границу и обратно. Как говорится, «нормальные герои всегда идут в обход». Наши бывшие соотечественники из СССР — тоже знатоки обходных путей. Да и с банками их стран отечественные кредитные организации эти пути не первый месяц тщательно прорабатывают.

Но если турист из дальнего зарубежья соберется в РФ, шансы на то, что после весьма вероятного, судя по опыту россиян, ряда неудачных попыток прорваться через комплаенс своего банка (даже при отсутствии формальных ограничений) и положить деньги на карту «Мир» он ограничится разрешенной к ввозу в страну суммой недружественной валюты, весьма велика. А поскольку планируется полная отмена туристических виз для граждан Кувейта, Саудовской Аравии, Бахрейна, Омана и Малайзии, откуда ждут прирост туристов премиум-класса, такой исход будет, пожалуй, наиболее вероятным.