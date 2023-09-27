Собянин: в первом полугодии Москву посетили почти 1 млн иностранных туристов

Летом Москву посетило 7,1 млн гостей, что на 17% больше, чем в прошлом году, сообщил столичный мэр Сергей Собянин. По его словам, в первом полугодии в город приехал почти 1 млн иностранных туристов, за лето — более 600 тыс.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

В блоге мэра сказано, что лидером среди стран дальнего зарубежья стал Китай. Также в топ-5 стран, из которых приезжали туристы, вошли Иран, Объединенные Арабские Эмираты, Турция и Индия. Из государств ближнего зарубежья преобладали Узбекистан, Белоруссия и Казахстан. В общей сложности за июнь-август в Москве побывали почти 12 млн путешественников, что на 35% выше, чем годом ранее.

Как отметил господин Собянин, туризм вносит огромный вклад в развитие городской экономики. По оценкам экспертов, расходы туристов составили 372 млрд руб., показав рост на 27% год к году. «Объем поступлений в бюджет Москвы достигнет 51 млрд руб. На эти деньги можно построить порядка 15 новых детских садов и школ»,— добавил мэр.

Как уточнил Сергей Собянин, в этом году в Москве открылись четыре новые гостиницы более чем на 400 номеров. Еще два объекта должны заработать в городе до конца года. Сегодня, 27 сентября, отмечается Всемирный день туризма.

В преддверии зимы в России вырос интерес к горнолыжному отдыху. Операторы сообщают, что их клиенты уже активно бронируют туры на зимние курорты. Спрос в сравнении 2022 годом увеличился на 10%, заявили «Ъ FM» в Общенациональном союзе индустрии гостеприимства. Наибольшей популярностью по-прежнему пользуется сочинская Красная Поляна.

Подробности — в материале «Ъ FM» «Горнолыжники бронируют туры».

Лаура Кеффер