За девять месяцев года Петербург посетили почти 8 млн туристов

В январе-сентябре 2023 года Санкт-Петербург посетило 7,8 млн туристов — почти столько же, сколько гостей приняла Северная столица за весь прошлый год (в 2022 году турпоток составил немногим больше 8 млн). Об этом в среду, 4 октября, сообщил председатель комитета по развитию туризма Сергей Корнеев. По его словам, таким образом, количество отечественных туристов, посетивших Петербург, превысило допандемийные показатели.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

По предварительным данным турбарометра Петербурга, турпоток за девять месяцев года превысил результаты аналогичного периода прошлого года на 10%. «Это неплохая динамика. В начале года Министерство экономического развития РФ, курирующее туристическую отрасль, давало для Санкт Петербурга прогноз роста на этот год на уровне 7,5%. Мы идем с некоторым опережением прогноза. Надеюсь, что эта тенденция сохранится и в оставшийся осеннее-зимний период»,— привел цифры глава комитета на встрече с журналистами.

При этом за девять месяцев Петербург посетили 384 тыс. иностранных гостей. Это немного — по сравнению с доковидным периодом, признал господин Корнеев, но на 39% больше, чем за тот же период 2022 года, когда в городе на Неве побывали 277 тыс. иностранных туристов.

Тем временем Санкт-Петербург вошел в тройку самых популярных направлений нынешнего туристического сезона вместе с Москвой и Сочи, рассказал Сергей Корнеев. 50% турпотока приходится на культурно-познавательный туризм. Гости интересуются не только классическими петербургскими достопримечательностями, но и новыми объектами туристской географии. Так, например, в десятку самых популярных мест наряду с известными музеями во главе с Эрмитажем вошел «Гранд макет Россия». Туристов привлекают также сравнительно новые общественные пространства города, такие как Новая Голландия, «Севкабель Порт» и т.д.

Другие цифры привела Юлия Кислова, член экспертного совета Российского союза туриндустрии. По предварительным данным Росстата, число размещений в Петербурге за январь-сентябрь составит 4 млн, при этом эксперт обращает внимание, что данные Росстата не учитывают туристов, останавливающихся у родственников, в апартаментах и в жилом фонде. Доходы средств размещения Петербурга за 9 месяцев могут составить 42 млрд рублей, превысив уровень января-сентября допандемийного 2019 года на 16%. По словам госпожи Кисловой, популярность апартаментов среди туристов объясняется более низкой стоимостью размещения. Номер в апарт-отелях с сервисом на уровне гостиниц 3-4 звезды, стоит 2-3 тыс. рублей за ночь, в то время как в классических гостиницах аналогичного уровня тариф за ночь начинается уже от 4 тыс. рублей.

Александра Тен

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