СКР: по уголовному делу о беспорядках в Махачкале проходят более 20 человек

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Следственный комитет России (СКР) установил личности более 20 подозреваемых — активных участников массовых беспорядков в аэропорту Махачкалы 29 октября. Им грозит лишение свободы на срок от трех до восьми лет. По делу о массовых беспорядках (ст. 212 УК РФ) следователи допросили «десятки лиц, присутствовавших на территории аэропорта».

По предварительным данным, сумма нанесенного ущерба «составила сотни миллионов рублей», сообщили в ведомстве.

30 октября ГУ МВД России по СКФО заявило об установлении 150 личностей, принимавших участие в беспорядках. По данным на вечер вторника, 31 октября, были рассмотрены как минимум семь дел по статье Кодекса об административных правонарушениях (КоАП) РФ о мелком хулиганстве. Суды назначили задержанным в качестве наказания аресты на сроки от трех до десяти суток.

31 октября депутат Госдумы от Дагестана Хизри Абакаров сообщил, что причиненный аэропорту ущерб составил не менее 285 млн руб. Днем ранее генеральный директор аэропорта Махачкалы Саид Рамазанов в беседе с «Интерфаксом» сказал, что ущерб «составляет несколько миллионов рублей», но не больше 10 млн руб.

Вечером 29 октября толпа протестующих прорвалась в международный аэропорт Махачкалы и проникла на взлетную полосу. В сети опубликованы видео, на которых участники беспорядков проводили «досмотр» паспортов у прибывших пассажиров с целью найти среди них израильтян.

Подробнее — в тексте «Ъ» «Дагестан вне подозрений».

Петр Бузлаев