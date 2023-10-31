В Госдуме оценили ущерб аэропорту Махачкалы от беспорядков в 280 млн рублей

Из-за массовых беспорядков 29 октября аэропорт Махачкалы получил убытки в размере 285 млн руб. Об этом сообщил в Telegram-канале депутат Госдумы от Дагестана Хизри Абакаров.

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«Два дня прошло с позорного происшествия в аэропорту, а мы продолжаем восстанавливать то, что разрушили, сломали, своровали… Мы пригласили экспертов-оценщиков, которые вычисляют, во сколько обошлись все эти разрушения. Сегодня сумма подсчитанного ущерба уже достигла 285 млн руб., и подсчет еще ведется»,— написал депутат.

29 октября сотни дагестанцев собрались у аэропорта Махачкалы, протестуя против прибытия в страну граждан Израиля. Толпа сломала двери, прорвалась через оцепление в терминал и зашла на взлетную полосу, где стоял самолет с пассажирами из Тель-Авива. Гендиректор аэропорта Махачкалы Саид Рамазанов говорил, что протестующие сломали камеры и заборы.

Пострадали четыре полицейских, двое из них находятся в тяжелом состоянии с черепно-мозговыми травмами. Возбуждено уголовное дело о массовых беспорядках. Установлены 150 участников беспорядков, из них задержали 83 человека. Telegram-канал «Утро Дагестан», призывавший к насилию против евреев в регионе, был заблокирован Павлом Дуровым.

Подробнее о произошедшем — в материале «Мы доверяем власти и надеемся на нее».

Анастасия Ларина