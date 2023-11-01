Дагестан вне подозрений

Госдума во вторник поручила своим комитетам по информационной политике и по безопасности изучить ситуацию в Дагестане на предмет возможного вмешательства иностранных спецслужб. Но общее мнение о попытке еврейского погрома в аэропорту Махачкалы (о первых судебных решениях см. статью “Ъ”) у депутатов уже сложилось. В своих выступлениях они апеллировали к личному опыту и отказывались поверить, что в такой дружелюбной и многонациональной республике антисемитизм мог пустить корни без помощи извне.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Напомним, 29 октября в аэропорту Махачкалы произошли масштабные беспорядки: сотни местных жителей прорвались на взлетно-посадочную полосу после прибытия туда рейса из Тель-Авива. Выступая на следующий день на специальном совещании с членами Совета безопасности РФ, президент Владимир Путин заявил, что эти события «инспирированы в том числе через социальные сети, не в последнюю очередь с территории Украины, руками агентуры западных спецслужб».

С обсуждения ситуации в Дагестане началось и пленарное заседание Госдумы 31 октября. Для начала нижняя палата единогласно поддержала протокольное поручение, внесенное депутатом от Дагестана Султаном Хамзаевым («Единая Россия»). В нем комитетам по информационной политике и по безопасности предлагается запросить у Генпрокуратуры, Следственного комитета, МВД и ФСБ информацию «о фактах вмешательства во внутренние дела России, разжигания антисемитизма со стороны западных и украинских спецслужб, а также разобраться в вопросе возможного иностранного информационного влияния, что могло стать причиной попытки инициировать погромы» в аэропорту Махачкалы.

Затем депутаты продолжили тему в рамках традиционных выступлений от фракций, в ходе которых полностью поддержали точку зрения президента. Все они, ссылаясь на личный опыт знакомства с Дагестаном, рассказывали о миролюбии его жителей и убеждали друг друга в том, что в таком регионе антисемитизм просто не мог пустить ростки сам по себе, без помощи извне.

Председатель комитета по международным делам Леонид Слуцкий (ЛДПР) завел речь о межконфессиональном и межнациональном согласии, которое, по его убеждению, царит в России, и близко к тексту процитировал Владимира Путина: «У меня в роду только Иваны да Марьи, но, когда речь идет о специальной военной операции, я лакец, я дагестанец, я ингуш, я чеченец, русский, татарин, еврей, мордвин, осетин». Господин Слуцкий уверен, что в России нет межнациональной розни, а за подобными провокациями стоят Украина и Запад. В конце своей речи лидер ЛДПР напомнил, что «Россия и президент России сегодня являются центром нового, здравого мирового большинства».

Роза Чемерис («Новые люди»), тоже на личном примере, подтвердила, что Дагестан «всегда был дружелюбным регионом», а сама она, аварка по национальности, в детстве дружила с еврейскими детьми. Госпожа Чемерис полагает, что «протесты и настроения подогревались месяцами, в информационном пространстве появились десятки фейковых новостей», а цель провокаторов — «расколоть российское общество». В то же время представительница «Новых людей» указала на нехватку официальной информации и недостаточную активность властей в попытках успокоить жителей: «Сообщения в СМИ и выступления официальных лиц начались лишь тогда, когда толпа штурмом пыталась взять аэропорт».

Было, наконец, что сказать и руководителю фракции «Единая Россия» Владимиру Васильеву, возглавлявшему Дагестан с сентября 2018-го по октябрь 2020 года. Он предложил погрузиться в историю, вспомнив, как в эту республику в 1999 году двинулись террористы с территории Чечни, но народ «встал на защиту своей малой родины и большой России». От работы в этом регионе у него остались «самые лучшие чувства», поделился с коллегами господин Васильев. «Я, когда прибыл в Дагестан и вот так же пришел в Народное собрание, я сразу сказал, что у меня отец казах, мать русская, учителя, что я сам недавно крестился, православный, меня ни разу никто ни в чем не упрекнул. Все время, что я там работал, и после этого ни разу я не чувствовал от дагестанцев ничего, кроме доброго отношения. Я вот сегодня надел этот костюм, сшитый модельером Дагестана. Я не называю имени, я помню, чту, горжусь»,— откровенничал единоросс. Свое выступление он закончил словами народного поэта Дагестана Расула Гамзатова, который говорил, что в Дагестане он аварец, в России — дагестанец, а за границей — русский.

Ксения Веретенникова