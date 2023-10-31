К беспорядкам подошли по статье КоАП

В Дагестане прошли первые судебные заседания, касающиеся недавних событий в махачкалинском аэропорту Уйташ. Пока были рассмотрены административные дела, возбужденные в отношении участников массовых беспорядков. По данным “Ъ”, к вечеру вторника были рассмотрены как минимум семь дел по статье Кодекса об административных правонарушениях (КоАП) РФ о мелком хулиганстве. Суды назначили задержанным в качестве наказания аресты на сроки от трех до десяти суток.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Работа махачкалинского аэропорта Уйташ была парализована из-за акции протеста против прибытия в Дагестан пассажиров из Израиля

Фото: Кадр из видео очевидца Работа махачкалинского аэропорта Уйташ была парализована из-за акции протеста против прибытия в Дагестан пассажиров из Израиля

Фото: Кадр из видео очевидца

Как сообщила “Ъ” руководитель пресс-службы Верховного суда республики Зарема Мамаева, еще в понедельник Карабудахкентский районный суд (на подведомственной ему территории расположен аэропорт Уйташ) успел рассмотреть два дела об административном правонарушении по ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство, сопряженное с неповиновением законному требованию представителя власти либо иного лица, исполняющего обязанности по охране общественного порядка или пресекающего нарушение общественного порядка).

Нарушителям, жителям Махачкалы, было назначено наказание в виде административного ареста сроком на трое суток каждому.

Во вторник Советский районный суд Махачкалы рассмотрел административные материалы в отношении еще пяти местных жителей. Суд признал всех виновными в совершении правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 20.1 КоАП РФ. Одному из нарушителей, не признавшему свою вину, назначено наказание в виде административного ареста сроком на десять суток (максимальный срок — 15 суток), четверым остальным, вину признавшим, придется отсидеть по шесть суток.

Согласно закону, постановления могут быть обжалованы в Верховном суде республики в течение десяти суток со дня их вручения или получения копий.

Еще десять материалов об административных правонарушениях, но уже по ч. 6.1 ст. 20.2 (нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования) КоАП, сообщила госпожа Мамаева, поступило в Карабудахкентский суд во вторник поздно вечером.

Между тем наиболее активным участникам беспорядков грозит не только административное, но и уголовное наказание. Напомним, что ГСУ СКР расследует дело о массовых беспорядках (ст. 212 УК РФ).

Пока о поступлении в суды ходатайств следствия о заключении фигурантов расследования под стражу не сообщалось. Размер причиненного участниками беспорядков в аэропорту ущерба следствию еще предстоит уточнить после проведения всех необходимых экспертиз, пока же по этому поводу высказался депутат Госдумы Хизри Абакаров. «Сумма подсчитанного ущерба уже достигла 285 млн руб., и подсчет еще ведется,— написал он в своем Telegram-канале.— Хочу сказать, что все, абсолютно все, кто крушил аэропорт, попали на камеры наблюдения, их лица хорошо видны, а личности легко опознаваемы. Помимо уголовной ответственности за захват стратегического объекта мы будем требовать, чтобы они возместили ущерб, нанесенный аэропорту! Также мы вносим их в черный список аэропорта, они не будут обслуживаться в аэропорту Махачкалы до тех пор, пока весь ущерб не будет возмещен!»

По сведениям, которыми располагает господин Абакаров, бывший мэр Дербента, в этом городе существует вероятность повторения массовых беспорядков и других незаконных акций радикально настроенными местными жителями. «Хочу предупредить всех провокаторов, которые работают в Дербенте с призывами разрушить некоторые объекты, а также провести незаконные акции: мы не позволим повторить аэропортовский сценарий в Дербенте! — написал он.— Мы знаем всех, кто занимается сейчас этой пропагандой! Мы знаем, кто создает группы в мессенджерах, созывая на митинги! Мы знаем, кто пишет в социальных сетях антисемитские речи и призывает к расправе над людьми по их национальному и религиозному признаку».

Юлия Рыбина, Махачкала