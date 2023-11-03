Буквы не импортозамещаются

Доля заявок на регистрацию товарных знаков в кириллическом написании в России с начала 2023 года осталась той же, что и в аналогичный период прошлого года. Количество заявок на регистрацию в целом выросло более чем на треть, в частности благодаря появившейся возможности оформить товарные знаки самозанятым и физлицам. Готовящиеся законодательные ограничения коммерческого использования надписей латиницей товарных знаков не касаются.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

За первые десять месяцев 2023 года было подано 99,7 тыс. заявок на регистрацию товарных знаков со словесным элементом, что на 36,8% больше, чем в аналогичный период прошлого года, сообщили «Ъ» в Роспатенте. При этом, как уточнили «Ъ» в компании «Онлайн патент», соотношение между заявками на товарные знаки, выполненные кириллицей и латиницей, практически не изменилось. Доля первых с начала года, если сравнивать с январем—октябрем 2022 года, увеличилась лишь на 1 п. п., до 37%. К остальным 63% относятся заявки на все товарные знаки, в обозначении которых присутствует латинский алфавит (в том числе, например, одна буква).

Гендиректор «Онлайн патента» Алина Акиншина связывает рост количества заявок с возможностью регистрировать товарные знаки физлицами и самозанятыми (появилась с 29 июня), ростом оборота маркетплейсов и увеличением количества продавцов на них. То, что распределение заявок на латинице и на кириллице не изменилось, объясняется, по ее словам, тем, что «предпочтения целевой аудитории не меняются мгновенно»: «Бизнес выбирает те варианты, которые более востребованы и привычны для нее».

После начала военной операции России на Украине ряд российских компаний, в том числе отделившихся от международных, перешли на использование наименований брендов на кириллице.

Так, в частности, поступили бывшие активы Henkel в РФ (LAB Industries), а также онлайн-кинотеатр «Иви». Заявки на товарные знаки в кириллической вариации подавала и Unilever, однако в компании назвали это «стандартной регуляторной процедурой».

Параллельно власти стремятся ограничить использование иностранных языков в публичном пространстве. В феврале 2023 года президент РФ Владимир Путин подписал закон, обязывающий при использовании русского языка как государственного (это касается и рекламы) избегать чрезмерных заимствований.

В октябре же депутаты внесли более широкий пакет поправок, которые предусматривают запрет на иностранные слова в «коммерческом использовании» — в частности, в вывесках и названиях жилых комплексов. Однако товарные знаки не подпадают под планируемое регулирование (см. «Ъ» от 26 октября). «Предложенный законопроект не затрагивает свободу регистрации интеллектуальной собственности. Более того, чем активнее российские компании будут выходить на новые внешние рынки, тем актуальнее будет регистрация международных версий товарных знаков, традиционно используемых на латинице»,— говорит владелец бренд-агентства Kaufman Станислав Кауфман.

Одновременная регистрация в России товарных знаков на кириллице и на латинице «создает базу для выхода на международную регистрацию», допускает патентный поверенный юридической фирмы Patentus Анна Атякшина.

Регистрация же товарных знаков в РФ только на латинице, по ее словам, была характерна для начала 2000-х годов и с тех пор не наблюдалась. Сейчас, по ее словам, владельцы товарных знаков на латинице регистрируют их кириллические версии, регистрация брендов сразу в нескольких написаниях характерна при вводе в оборот новых товаров и услуг. Многие из товарных знаков, которые классифицируются как использующие латиницу,— это или знаки на смеси алфавитов, или транслитерация с русского языка, говорит творческий директор «Бюро названий» Вадим Дунаев и поясняет: «Предприниматели хотят, чтобы их бренд смотрелся узнаваемо и свежо одновременно».

Юрий Литвиненко