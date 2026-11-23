Перед выходными прогнозировалось кратковременное похолодание на этой неделе, за которым должно было последовать потепление. Однако последние метеорологические данные показывают, что холодная погода в Северо-Западной Европе сохранится вплоть до начала декабря. Температура там будет примерно на 3–5 °C ниже среднего значения за последние 30 лет, а в начале декабря — на 5–8 °C ниже нормы, следует из расчетов Atmospheric G2. Как передает MetDesk, до середины этой недели в районе Германии, Дании и Нидерландов ожидается ослабление ветра, что может привести к снижению выработки электроэнергии ветряными электростанциями.