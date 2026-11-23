Цены на газ в Европе резко выросли из-за угрозы похолодания
Цена на газ в Европе в понедельник выросла на 8,6%, до €96 ($105,5) за МВт·ч. Это стало самым значительным суточным ростом более чем за неделю, сообщает Bloomberg. По данным агентства, цены растут третий день подряд из-за похолодания.
Перед выходными прогнозировалось кратковременное похолодание на этой неделе, за которым должно было последовать потепление. Однако последние метеорологические данные показывают, что холодная погода в Северо-Западной Европе сохранится вплоть до начала декабря. Температура там будет примерно на 3–5 °C ниже среднего значения за последние 30 лет, а в начале декабря — на 5–8 °C ниже нормы, следует из расчетов Atmospheric G2. Как передает MetDesk, до середины этой недели в районе Германии, Дании и Нидерландов ожидается ослабление ветра, что может привести к снижению выработки электроэнергии ветряными электростанциями.
Как отмечает агентство, уровень запасов газа в европейских хранилищах остается существенно ниже среднего сезонного показателя в преддверии пикового зимнего спроса. Повышение цен на газ грозит создать дополнительную нагрузку на его запасы, которые и без того истощены из-за перебоев в поставках, вызванных конфликтом между США и Ираном, пишет Bloomberg.
На этой неделе также ожидается похолодание в Азии, что может усилить конкуренцию за мировые объемы СПГ. Согласно прогнозам, в Японии, Южной Корее, а также в восточных и южных регионах Китая температура опустится ниже климатической нормы, хотя со второй половины недели и до начала декабря ожидается потепление — показатели могут превысить средние значения, уточняет агентство.
«Газпром» ожидает, что при холодной зиме цена на газ в Европе на пиках достигнет $2,5 тыс. за 1 тыс. куб. м. Всемирный банк предупреждал, что цены на газ в европейских странах могут вырасти из-за отказа их руководства от поставок из России. Совет Евросоюза согласовал полный запрет на поставки российского СПГ с 1 января 2027 года и трубопроводного газа — с 30 сентября 2027 года.