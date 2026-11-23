В разные периоды года показатель менялся: после 15,9% в первом квартале и 15,7% во втором он достиг 20,1% в третьем. Тем не менее каждый квартал уступал соответствующему периоду 2025 года. Сильнее всего годовой разрыв был в январе-марте — 13,1 процентного пункта (п. п.). Во втором квартале он составил 4,1 п. п., в третьем — 5,5 п. п.