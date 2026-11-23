Доля импорта в российской оптовой торговле снизилась в полтора раза за год
На импортные товары пришлось в среднем 17,2% оборота российской оптовой торговли за январь-сентябрь 2026 года против 24,8% за тот же период 2025-го. Показатель сократился в полтора раза, пишет ТАСС со ссылкой на исследование аудиторско-консалтинговой сети «Финэкспертиза». Расчеты основаны на данных Росстата: ежеквартально ведомство опрашивает около 6,5 тыс. оптовых организаций в 82 регионах.
В разные периоды года показатель менялся: после 15,9% в первом квартале и 15,7% во втором он достиг 20,1% в третьем. Тем не менее каждый квартал уступал соответствующему периоду 2025 года. Сильнее всего годовой разрыв был в январе-марте — 13,1 процентного пункта (п. п.). Во втором квартале он составил 4,1 п. п., в третьем — 5,5 п. п.
Президент «Финэкспертизы» Елена Трубникова отметила, что сравнение долей не позволяет говорить о возвращении к модели закупок, действовавшей до пандемии и масштабных санкций. «За прошедшие годы существенно изменились география поставок, состав стран-поставщиков, логистические маршруты и посреднические цепочки»,— сказала она. По словам госпожи Трубниковой, рост доли импорта в отдельных категориях может быть связан уже с другими поставщиками и способами организации торговли.