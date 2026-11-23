ТПП предложила налоговые льготы за подготовку рабочих кадров для строек
Торгово-промышленная палата попросила расширить льготы для бизнеса, который оснащает колледжи и оплачивает обучение студентов. Речь идет о подготовке каменщиков, сварщиков, бетонщиков и других рабочих нужных на стройках. Глава ТПП Сергей Катырин направил соответствующее письмо вице-премьеру — министру финансов Антону Силуанову, сообщают «Известия».
Сейчас компании могут уменьшать налог на прибыль за помощь учебным заведениям, но воспользоваться льготой мешают ограничения. В частности, предприятие и колледж должны находиться в одном регионе, а размер вычета ограничен. ТПП предлагает снять территориальный барьер, разрешить учитывать расходы на обучение студентов-целевиков и установить единые правила льгот.
По разным оценкам, российским стройкам не хватает от 200 тыс. до 400 тыс. специалистов. Особенно востребованы электромонтажники, сварщики, каменщики, бетонщики и арматурщики. К 2030 году дефицит может достичь 789 тыс. человек. Нехватка рабочих затягивает строительство и увеличивает расходы застройщиков.