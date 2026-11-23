Сейчас компании могут уменьшать налог на прибыль за помощь учебным заведениям, но воспользоваться льготой мешают ограничения. В частности, предприятие и колледж должны находиться в одном регионе, а размер вычета ограничен. ТПП предлагает снять территориальный барьер, разрешить учитывать расходы на обучение студентов-целевиков и установить единые правила льгот.