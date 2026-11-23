По словам господина Махонина, при атаке обошлось без пострадавших. На месте ЧП работают оперативные службы. Губернатор напомнил жителям, что подходить к обломкам дронов в случае их обнаружения не следует. Также нельзя снимать и выкладывать в интернет никакую информацию о БПЛА и работе ПВО, указал глава региона.