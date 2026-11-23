При атаке БПЛА в Пермском крае поврежден промышленный объект
Пермский край сегодня ночью попал под удар беспилотников. При падении обломков сбитых БПЛА поврежден промышленный объект. Об этом сообщил губернатор региона Дмитрий Махонин в Telegram-канале. Назначение предприятия он не уточнил.
По словам господина Махонина, при атаке обошлось без пострадавших. На месте ЧП работают оперативные службы. Губернатор напомнил жителям, что подходить к обломкам дронов в случае их обнаружения не следует. Также нельзя снимать и выкладывать в интернет никакую информацию о БПЛА и работе ПВО, указал глава региона.
В прошлый раз Дмитрий Махонин сообщал об отражении атаки дронов в Пермском крае 29 октября. Тогда незначительные повреждения получила одна из промышленных площадок на севере региона. Никто не пострадал.