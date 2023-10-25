Русский язык вновь поддержали словом

Русский в качестве государственного языка подлежит обязательному использованию в «коммерческом обозначении», а в «информации для публичного ознакомления потребителей» следует ограничить использование иностранных слов, если речь не идет о товарных знаках. Об этом говорится в законопроекте, внесенном группой депутатов-единороссов в Госдуму. Авторы документа считают, что с его принятием витрины и вывески избавятся «от таких надписей, как coffee, fresh, sale, shop, open» — их заменят русскоязычные аналоги. Действующее законодательство позволяет использовать иностранные слова, если они снабжены сносками на русском языке того же размера, и поправки этот порядок не меняют, обращает внимание эксперт.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Проект поправок к закону «О государственном языке РФ» и другим нормативным актам внесли в Госдуму девять депутатов. Среди них главы комитетов по культуре, по экономической политике, по строительству и ЖКХ, а также по информационной политике Елена Ямпольская, Максим Топилин, Сергей Пахомов и Александр Хинштейн (все — «Единая Россия»). Законом «О государственном языке РФ» депутаты предложили обязать употреблять русский язык «в коммерческом использовании» (c исключением для товарных знаков).

Закон «О защите прав потребителей», по их мнению, стоит дополнить ст. 10.1 об «информации, предназначенной для публичного ознакомления потребителей». Оговаривается, что речь идет не о рекламе, а о вывесках, информационных указателях, знаках и «других носителях». Информация на них должна излагаться на русском языке, но — «по усмотрению изготовителя» — дополняться иностранными словами. Депутаты также предлагают считать названия жилых комплексов, в том числе малоэтажных, «коммерческим обозначением», обязав застройщиков также указывать их на русском.

По закону «О государственном языке РФ» русский язык провозглашен государственным, и ст. 3 обязывает его использовать в ряде сфер, в том числе в органах власти, на выборах, в судах, при оформлении документов и написании имен географических объектов, в СМИ, рекламе, при показах кинофильмов и в других сферах (например, в нотариате и радиосвязи в самолетах на территории РФ).

«Рекламные щиты, вывески на магазинах, названия жилых комплексов… повсеместно пестрят привлекающими внимание иностранными словами»,— жалуются в пояснительной записке авторы документа, считающие, что поправки защитят язык от «англицизмов».

«Должно стать невозможным использование на вывесках и витринах таких надписей, как coffee, fresh, sale, shop, open»,— поясняется в документе.

«Практика присвоения жилым комплексам и поселкам названий на иностранных языках либо с использованием производных» также должна быть прекращена. Отметим, в проекте упоминаются и более широкие нормы. Так, в «Основы законодательства РФ о культуре» предлагается добавить пункт о том, что «объединяющая роль в историческом сознании многонационального народа РФ принадлежит русскому языку и российской культуре».

Напомним, в феврале 2023 года Госдума приняла внесенный правительством РФ закон, обязывающий соблюдать «нормы русского литературного языка», сверяя их и допустимые иностранные слова со справочниками, которые предстоит разработать кабмину. При этом соавтор нынешних поправок Елена Ямпольская в ходе обсуждения документа в Госдуме дискутировала о допустимости выражений «Петрушка ходил в оверсайз секонд-хенд тренче и имел типикал фейс» (зачитав, вероятно, отрывок из «школьной классики в пересказе тиктокера», опубликованный в «Российской газете» в 2020 году). При этом депутат и тогда считала, что с принятием правительственных поправок «мы избавимся от всех этих оупенов, сейлов, фудкортов, кэшбэков, от этого лакейского суржика» (см. “Ъ” от 13 декабря 2022 года).

Тогда же некоторые Telegram-каналы и информагентства сообщали, что документом вообще запретят «использование иностранных слов, за исключением не имеющих общеупотребительных аналогов в русском языке». Но в действительности эта норма содержалась в ст. 6 закона как минимум с 2013 года.

Сегодня размещение иностранных слов на наружной рекламе возможно в нескольких случаях, напоминает директор общероссийского сервиса бронирования наружной рекламы All-billboards Андрей Байдужий: «Если иностранное слово зарегистрировано в виде товарного знака, фирменного наименования, знака обслуживания или если внизу приведена сноска на русском языке, перевод, к примеру, sale и внизу подпись "распродажа"». Эксперт напоминает, что этот порядок описан в ст. 3 закона «О государственном языке РФ». Действительно, в п. 2 статьи говорится о допустимости использования иностранных слов в вывесках и прочей информации для потребителей, если есть дублирующие надписи на русском — того же содержания, оформления и размера. Этот порядок законопроект не меняет.

Александр Воронов, Юлия Юрасова