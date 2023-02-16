Госдума укрепила суверенный словарный запас

Госдума приняла правительственные поправки к законодательству, корректирующие нормы использования русского языка как государственного. Сейчас русский язык обязателен к использованию в органах власти, на выборах, в судах, при оформлении документов, в СМИ и некоторых других случаях, а употребление иностранных слов допустимо при отсутствии «общеупотребительных аналогов». Поправки добавляют в список «информацию для потребителей товаров»— например, на этикетках,— и обязывают соблюдать «нормы русского литературного языка», сверяя их, как и допустимые иностранные слова, со справочниками (которые предстоит разработать правительству). Некоторые депутаты Госдумы надеются, что поправки помогут хотя бы убрать «филды, хиллы, форесты и вилладжи» с билбордов, но закон и сейчас обязывает соблюдать нормы языка в рекламе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Председатель комитета Госдумы по культуре Елена Ямпольская

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Председатель комитета Госдумы по культуре Елена Ямпольская

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Проект поправок к закону «О государственном языке РФ» внесло в Госдуму в октябре 2022 года правительство РФ. Сейчас в этом законе русский язык провозглашен государственным, и ст. 3 обязывает его использовать в ряде сфер, в том числе в органах власти, на выборах, в судах, при оформлении документов и написании имен географических объектов, в СМИ, при показах кинофильмов и в других случаях— например, в нотариате и радиосвязи в самолетах на территории РФ. Ст. 6 закона не допускает использование слов и выражений, «не соответствующих нормам современного русского литературного языка (в том числе нецензурной брани)». Поправками предлагается сверять эти нормы со словарями и справочниками (их предстоит разработать правительственной комиссии).

Ранее некоторые Telegram-каналы и информагентства трактовали законопроект как запрещающий «использование иностранных слов, за исключением не имеющих общеупотребительных аналогов в русском языке».

В действительности эта норма содержится в ст. 6 закона как минимум с 2013 года, тогда как в 2014 году в документ добавили еще и ремарку о недопустимости мата в русском языке при использовании его как государственного.

При этом законопроект лишь предлагал сверять допустимость иностранных слов с теми же словарями. В первом чтении документ принят в декабре 2022 года. Представлявшая его в Госдуме замминистра просвещения РФ Татьяна Васильева обратила внимание на норму об обязательной лингвистической экспертизе, которую с принятием поправок должны будут проходить все «проекты нормативно-правовых актов», и выразила надежду, что документ «повысит уровень общей грамотности граждан».

Представляя поправки ко второму чтению, глава думского комитета по культуре Елена Ямпольская сочла принципиальным добавление «информации, предназначенной для потребителей товаров (работ, услуг)», в список сфер, где использование русского языка обязательно. Назвав это «большой победой», госпожа Ямпольская пояснила: «Это именно та область, где и творятся в основном безобразия в отношении русского языка».

Кроме того, в ст. 11 закона вносится норма, что надписи на русском и иностранном языках должны быть не только идентичными «по содержанию и оформлению», но и по размеру. Теперь, считает госпожа Ямпольская, больше не получится «на английском сделать вот такую надпись, а на русском — мелким шрифтом в уголке».

Депутат Госдумы Николай Осадчий поинтересовался, означает ли расширение списка сфер обязательного использования русского языка, что эти нормы станут применяться к рекламным вывескам. Госпожа Ямпольская была «абсолютно убеждена, что да», но подчеркнула, что для этого потребуются еще поправки к закону «О рекламе». Впрочем, действующее законодательство и сейчас обязывает соблюдать нормы русского языка в рекламе. Это, однако, не помешало главе думского комитета по культуре выразить надежду, что поправки помогут избавиться от билбордов со словами «клабы, хаусы, филды, хиллы, форесты и вилладжи», называя их просто жилыми комплексами.

«Россия с подобной проблемой сталкивалась не единожды, и нам разочаровываться в увлечении чужим не впервой,— сообщила госпожа Ямпольская, процитировав следом поэта Сергея Михалкова: — Нет, сказали мы фашистам, не потерпит наш народ, чтобы русский хлеб душистый называли словом "брот"».

Затем депутат все же вспомнила, что граждане сейчас живут «не в советской стране», но отметила, что «дух народа не изменился». Поправки во втором и третьем чтениях были приняты единогласно, хотя во время первого чтения у депутатов были «большие сомнения» в исполнимости законопроекта.

Александр Воронов