«Дети из пробирки» погибших бойцов получат права наследников первой очереди
В Госдуме готовится законопроект о признании детей, рожденных с помощью вспомогательных репродуктивных технологий (ВРТ), наследниками первой очереди — наравне с другими детьми, супругой и родителями. Как сообщил “Ъ” председатель думского комитета по конституционному, гражданскому законодательству и судоустройству Павел Крашенинников, внесение поправок в Гражданский кодекс, Семейный кодекс и закон о нотариате ожидается до конца года.
Летом 2026 года Дума приняла пакет законопроектов о бесплатной процедуре ЭКО для вдов ветеранов и инвалидов боевых действий. Однако в Гражданском кодексе пока нет механизма автоматического признания ребенка наследником, если зачатие произошло с помощью ВРТ после смерти наследодателя. Это связано с тем, что процедура проходит после открытия наследства и не укладывается в презумпцию отцовства при рождении в течение 300 дней после смерти супруга.
Новая инициатива обсуждалась 12 ноября на Совете при президенте РФ по кодификации законодательства. Замораживать оформление наследства в ожидании возможного рождения ребенка не планируется: остальные наследники будут оформлять права в обычном порядке. «В подобных ситуациях наследство уже может быть поделено, и права родившегося необходимо учитывать. Мы определяем, что ребенок, родившийся с помощью ВРТ, является субъектом наследственного права и наследником первой очереди. Согласие на применение таких технологий должно быть нотариально оформлено: оно помещается в реестр нотариальных действий, и при возникновении наследственного дела будет известно нотариусу, который его ведет»,— рассказал господин Крашенинников. Он также отметил, что в случае принятия поправок новые правила коснутся не только вдов участников СВО, но и всех, кто применяет репродуктивные технологии.
Газета «Коммерсантъ» №216/Пот 23.11.2026, стр. 3