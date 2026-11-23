Новая инициатива обсуждалась 12 ноября на Совете при президенте РФ по кодификации законодательства. Замораживать оформление наследства в ожидании возможного рождения ребенка не планируется: остальные наследники будут оформлять права в обычном порядке. «В подобных ситуациях наследство уже может быть поделено, и права родившегося необходимо учитывать. Мы определяем, что ребенок, родившийся с помощью ВРТ, является субъектом наследственного права и наследником первой очереди. Согласие на применение таких технологий должно быть нотариально оформлено: оно помещается в реестр нотариальных действий, и при возникновении наследственного дела будет известно нотариусу, который его ведет»,— рассказал господин Крашенинников. Он также отметил, что в случае принятия поправок новые правила коснутся не только вдов участников СВО, но и всех, кто применяет репродуктивные технологии.