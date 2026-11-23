Главу свердловского «Яблока» Максима Петлина объявили в розыск
Руководителя свердловского регионального отделения партии «Яблоко» Максима Петлина объявили в розыск, следует из базы данных МВД. Основанием для розыска стала неуказанная статья Уголовного кодекса.
Ранее сообщалось, что Максим Петлин уехал из России. В разговоре с «Ъ-Урал» он не подтвердил, но и не опроверг эти данные, отметив, что адвокат рекомендовал ему в целях безопасности оставить без комментариев эту информацию. Это произошло после массовых задержаний представителей «Яблока». Их отпустили, составив административные протоколы о демонстрации экстремистской символики (ст. 20.3 КоАП РФ), что лишало их возможности проводить избирательную кампанию для кандидатов.
В апреле представители правоохранительных органов проводили оперативные мероприятия в отношении Максима Петлина и его сторонников. Согласно данным источника «Ъ-Урал», силовики собирали информацию об акции «Вечер писем политзаключенным». При этом в 2013 году лидер свердловского «Яблока» был признан виновным в вымогательстве 3 млн руб. у девелопера «Форум-групп» за прекращение акций протеста против строительства ТРЦ «Радуга-парк». Из колонии он вышел по УДО 21 августа 2015 года.