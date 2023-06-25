Знаковый статус

Самозанятые смогут регистрировать товарные знаки. Соответствующие поправки в Гражданский кодекс вступят в силу с 29 июня. Сейчас такое право есть только у юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Как полагают в Минэкономразвития, изменения позволят таким гражданам развивать личный бренд и продвигать собственные товары и услуги. Кроме того, это сможет защитить потребителей от контрафакта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Но, как рассказала “Ъ FM” генеральный директор компании Online Patent Алина Акиншина, стоит учитывать некоторые нюансы:

«Могут появиться trademark-сквоттеры, которые заинтересованы в регистрации ради самой регистрации, чтобы потом перепродавать удачные имена.

На самом деле можно взять толковый словарь Ожегова и весь его отправить на регистрацию. Общеупотребимые слова можно закрепить за собой, если они не являются описательными или ложными для товара или услуги. Мы с вами не можем зарегистрировать слово "такси" для услуг такси или слово "хлеб" для хлеба.

Конечно, увеличивается количество людей, которые могут начать заниматься таким нечестным видом бизнеса, все равно какой-то пропорциональный рост случится. Единственным барьером к этому является стоимость базовой пошлины за подачу заявки — 10,5 тыс. руб. и за выдачу свидетельства о регистрации товарного знака — 12,6 тыс. руб. Товарный знак можно будет аннулировать через три года с даты регистрации.

Кроме того, сейчас мы с сожалением отмечаем практику, которая существует даже среди некоторых ИП: они подают некоторое количество заявок — 10-20 — на бренды ресторанов, которые странным образом все относятся к одному городу.

То есть просто прошли по улице и записали вывески на заведениях, которые принадлежат локальным бизнесам. Они могут быть даже не представлены в интернете, и экспертиза Роспатента даже не может узнать о том, что есть риск введения потребителя в заблуждение.

И вот этот не очень добросовестный предприниматель приходит к владельцам ресторанов, салонов красоты и говорит: "Коллеги, а вы нарушаете мои права на использование товарного знака. Давайте договоримся", и за 300-500 тыс. руб. предлагает его выкупить».

Процесс регистрации товарного знака обходится примерно в 30 тыс. руб. И, как заявил «Известиям» руководитель Роспатента Юрий Зубов, для самозанятых никаких отдельных условий не будет. Размер пошлин и скидок останется таким же, как и для других категорий заявителей.

Сооснователь платформы для автоматизации ресторанов «Абсолют» Амбарцум Амаякян, который работает с самозанятыми, сомневается, что они будут массово регистрировать новые товарные знаки. Большинству из них, по его словам, это просто не нужно:

«Регистрация товарного знака идет по классу, то есть можно Марии Петровне быть зарегистрированной в одном классе, например, она ведет IT-бизнес, но в классе рекламного бизнеса может быть другая Мария Петровна, которая тоже имеет свой товарный знак. Никаких в этом смысле ограничений не будет.

Что касается имен, то работает тот же принцип. То есть если это достаточно уникальное название, которое никем до этого не подавалось на регистрацию, то можно закрепить его за собой.

Вместе с тем, не думаю, что для большинства самозанятых эта услуга будет принципиально востребованной.

Потому что обычно регистрация интеллектуальных прав требуется, когда ты занимаешься соответствующими видом деятельности, например, инженерной или в сфере IT. Что касается, например, торговых марок, то это требуется обычно для масштабирования бизнеса. И в этом смысле сама юридическая форма самозанятых не очень под это подходит: ты не можешь нанять сотрудников, у тебя есть некоторые с этим связанные ограничения.

Так что это просто позволяет нормировать законодательную базу: юридическая форма самозанятых существует, а возможности при этом применять результаты своего интеллектуального труда, сохранять их в виде какого-то патента либо торговой марки, не было. Скорее всего законодательные изменения на сегодняшний день просто позволят этот пробел убрать».

Исходя из данных Минэкономразвития и Федеральной налоговой службы, за последние полгода число зарегистрированных самозанятых в стране увеличилось на 1 млн человек. Сейчас такой статус есть у 7,5 млн россиян.

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Елизавета Скобцова, Анна Маргулис