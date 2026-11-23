В Кузбассе сняли введенный после крушения самолета режим ЧС
В Кемеровской области отменен режим чрезвычайной ситуации (ЧС), введенный после крушения военно-транспортного самолета Ан-12. Об этом говорится в постановлении губернатора Ильи Середюка, опубликованном 23 ноября.
Согласно документу, режим перестал действовать с 19:00 21 ноября. Решение об этом областные власти приняли в связи с «завершением ликвидации последствий чрезвычайной ситуации».
Как писал «Ъ», авиакатастрофа произошла вечером 17 ноября. По данным Министерства обороны РФ, в аварии погибли все 19 человек, находившихся на борту. СКР возбудил уголовное дело о нарушении правил полетов или подготовки к ним (ст. 351 УК РФ). О ходе расследования федеральные ведомства не сообщали.