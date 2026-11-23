Минобороны России сообщило об ударе по объектам энергетики и судну на Украине
ВС РФ ударили по сухогрузу, электроподстанции и двум ж/д локомотивам на Украине
Российские военнослужащие нанесли удар беспилотниками по объектам энергетики, логистической и портовой инфраструктуры, а также морским судам, задействованным в интересах ВСУ. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России.
По данным ведомства, в Днепропетровске поражена электроподстанция 330 кВ, которая обеспечивала работу предприятий военной промышленности Украины. В районе железнодорожной станции «Днепродзержинск» в Днепропетровской области под удар попали два ж/д локомотива. Минобороны отметило, что их использовали для перевозки вооружения и военной техники для ВСУ.
Кроме того, в порту Измаил в Одесской области атакованы объекты портовой инфраструктуры, задействованные в доставке военного имущества для украинской армии. На переходе море юго-западнее Одессы поражен сухогруз. Судно доставляло грузы военного назначения, указано в сводке.
Накануне Минобороны отчитывалось об ударе по электроподстанции в Днепропетровской области и сухогрузу в Черном море. Объекты использовались в интересах ВСУ.