По данным ведомства, в Днепропетровске поражена электроподстанция 330 кВ, которая обеспечивала работу предприятий военной промышленности Украины. В районе железнодорожной станции «Днепродзержинск» в Днепропетровской области под удар попали два ж/д локомотива. Минобороны отметило, что их использовали для перевозки вооружения и военной техники для ВСУ.