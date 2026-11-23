CNN: шпионы из КНР используют подставные вакансии для доступа к данным в США
Подозреваемые в работе на китайскую разведку создали сеть фиктивных компаний, чтобы под видом найма получать секретные сведения от нынешних и бывших госслужащих США, сообщил CNN. Телеканал изучил подозрительные сайты и опросил 12 человек, с которыми связывались участники схемы. Среди их целей были также журналисты и консультанты по вопросам торговли.
Согласно судебным документам, сайты таких фирм нередко создают с помощью ИИ, в том числе используя чужие персональные данные. Через LinkedIn и другие рекрутинговые площадки они предлагают хорошо оплачиваемую консультационную работу по вопросам, связанным с Китаем. Соискатели могут готовить исследования, не зная конечного заказчика. По оценке нынешних и бывших сотрудников ФБР, даже несекретные отчеты в совокупности способны раскрыть уязвимости политики США в области безопасности.
Массовые сокращения при администрации Дональда Трампа расширили круг потенциальных объектов вербовки, отмечает CNN. В июне ФБР выявило 13 сайтов, которые, по версии ведомства, принадлежали подставным консалтинговым фирмам. Аналитик Фонда защиты демократий Макс Лессер обнаружил более 100 других доменов, многие из которых имели сходные признаки.
CNN также нашел несколько сайтов, похожих на заблокированные ФБР. Бюро сообщило, что продолжает расследование и пытается определить возможный ущерб национальной безопасности. «Китай выступает против очернения... посредством распространения так называемого нарратива о „китайских шпионах“»,— заявил представитель посольства КНР в Вашингтоне в ответ на запрос телеканала.