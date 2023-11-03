Главные новости за 30 октября — 3 ноября. Саратов, Волгоград, Пенза, Астрахань

В Саратовской области планируют перейти на отечественное ПО к 2025 году. Сегодня иностранный софт обеспечивает работу в том числе предприятий из сфер строительства, машиностроения и энергетики.

В Саратовской области Wildberries создаст 10 тысяч рабочих мест. Ориентировочно за 12,5 млрд руб. компания планирует построить в Саратове логистический центр площадью 212 тыс. кв. м. Открытие запланировано на 2026 год.

В Саратовской области убыль населения сократилась в 5,4 раза.

«Опора России» просит саратовский парламент снизить налог на недвижимость почти в семь раз. Предприниматели уверяют: грядущее повышение кадастровой цены недвижимости в областном центре более чем в два раза может отправить существенную часть арендного бизнеса в «серую зону» и ударить по карману потребителя. Чиновники предлагают дождаться вступления новой оценки в силу и оспаривать ее результаты в судебном порядке. Юристы отмечают, что из десяти контрагентов в суд пойдут не более двух — за счет остальных и удастся пополнить региональную казну.

В Саратове вынесли приговор сотруднице «Волгоградавтодора». Организация сдала в конце прошлого года работы по обустройству дороги в Котово. Через непродолжительное количество времени местные жители начали массово публиковать фото с ямами и провалами в свежем полотне — в СКР завели дело, пробы асфальтобетона отправили в Саратов. Узнав о происходящем, руководство Елены Тютюлиной поручило ей выяснить, что не так с двумя замерами. Женщина отпросилась и поехала в Саратов «решать вопрос» на служебном автомобиле с водителем. За каждую пробу Елена Тютюлина предложила 15 тыс. руб. Вину фигурантка признала, но до вступления приговора в силу не дожила.

В Саратове планируют построить новый промышленный парк. Губернатор Роман Бусаргин обсудил проект с министром инвестиционной политики Александром Марченко, главой Саратова Ладой Мокроусовой и директором УК «Столыпиский индустриальный парк». Последний занимается возведением скандального СИП на границе Ленинского и Гагаринского районов Саратова. Местные жители пытались бороться против строительства промзоны возле своих домов и природного памятника Кумысная поляна, но место так и не изменили.

Роспотребнадзор приспособит саратовский памятник под противочумный институт. Проект реконструкции уже готов, в начале ноября планируют выбрать подрядчика на противоаварийные и строительные работы. Цена вопроса — порядка 380 млн руб. Здание бывшей 99-й школы пустует в центре Саратова с 2005 года. В начале прошлого десятилетия в нем пытались начать ремонт, но вставшие работы закончились пожаром.

Дело в отношении саратовского экс-министра Дмитрия Тепина направлено в суд. По версии следствия, господин Тепин, будучи министром, не проявил достаточно усердия в увеличении закупочных цен на жилье для детей сирот. Силовики также заявляют, что экс-министр своевременно не изъял построенные для сирот квартиры из собственности дочернего предприятия минстроя, в результате компания рассчиталась ими с застройщиками, а бывший ее руководитель получил три с половиной года исправительных работ. Защита Дмитрия Тепина настаивает на полной невиновности бывшего чиновника.

Саратовские власти выделили на консервацию оперного театра 14 миллионов. Как сообщил губернатор Роман Бусаргин, такие средства региональное правительство предложило парламенту направить на реконструируемый с конца 2020 года объект, который остался без подрядчика накануне зимы.

Волгоградского экс-депутата Андрея Анненко ждет суд по делу о мошенничестве. По данным следствия, в феврале 2023 года обвиняемый с помощником узнали о конфликте, который возник между директором городской управляющей компании и знакомым фигурантам юристом. Депутат с помощником предложили потерпевшему помощь в избавлении от уголовного преследования, которую оценили в 400 тыс. руб.

В Астрахани осужден очередной экс-глава фонда капремонта. Артура Хайрлиева признали виновным в злоупотреблении полномочиями. Это уже четвертый приговор в отношении руководителей этой структуры в Астрахани за последние годы, причем ни разу осужденный не был наказан тюремным заключением. Наблюдатели расходятся в оценке причин криминального феномена в фонде, отмечая особый интерес правоохранителей именно к этой сфере.

Саратовские власти требуют освободить первую приватизированную в городе недвижимость. Мэрия Саратова в суде добивается сноса шестиэтажного офисного здания в Ленинском районе — об этом рассказал спикер областной думы Михаил Исаев. Политик отметил, что сооружение появилось «еще в 90-х», однако в мэрии данных о разрешении на строительство нет, а в ЕГРН постройка на участке в реестре недвижимости числится объектом незавершенного строительства с готовностью 0%. Владельцы здания настаивают: недострой они приобрели на первом в Саратове аукционе в 1992 году и после достройки пробовали зарегистрировать права собственности не один раз, но в ответ чиновники выдвигали новые условия, в том числе требовали благоустроить прилегающие территории.

В Саратовской области сливочное масло на 91 рубль дороже, чем в ПФО. Молоко и сыры дороже на 8 руб. — 90,72 и 673,06 руб. соответственно; сметана — на 20 руб. — 264,13 руб.; творог — на 10 руб. Отметим, свинина в России сегодня почти на 100 руб. дороже творога, в Саратовской области — на 10 руб.

Пензенская область вошла в тройку лидеров ПФО по темпам ввода жилья. Целевые показатели по вводу жилья на этот год составили 920 тыс. кв. м, с января по октябрь ввели свыше 715 тыс. кв. м.

Линию саратовского скоростного трамвая строят в 12 раз быстрее волгоградской. Зампред Павел Мигачев привел в посте о визите в соседний регион некоторые детали расширения линии скоростного трамвая в Волгограде.

В Саратове замначальника УМВД якобы требовал от наркокурьеров 10 миллионов. По версии следствия, правоохранитель получил пароли от криптокошельков и пытался при помощи телефона потерпевшего перевести себе деньги.

Саратовская мэрия подает в суд на проектировщика скоростного трамвая. Представитель подрядчика сообщил, что у компании возникли проблемы с проектно-сметной документацией — требуется внесение правок. Разработкой указанного проекта, уточнил губернатор Роман Бусаргин, занимался санкт-петербургский проектный институт. Городская администрация намерена подать на проектировщика в суд. Тем временем региональные власти озвучивают планы закончить реконструкцию более 30 км трамвайных путей до января 2024 года. К примеру, в Волгограде за весь 2024 год планируют проложить (без демонтажа старых путей) 12 км рельсов.

Названы причины обмеления Волги в Саратове и Астрахани. Депутат Госдумы Леонид Огуль рассказал об итогах заседания в парламенте по вопросу обмеления Волги и Дона.

Спикер Госдумы предложил Саратовской области взять кредит на речной транспорт. Вячеслав Володин рассказал о своей договоренности с директором завода, выпускающего «Метеоры» и «Валдаи». Политик «сбил» для региона 15 млн руб. — «Валдаи» вместо 170 млн можно приобрести за 155 млн руб. Для покупки пяти «Валдаев» губернатору Роману Бусаргину господин Володин предложил взять лизинговый кредит под 3% годовых.

Саратовские депутаты обратились в прокуратуру из-за нехватки пожарных гидрантов. По информации, полученной Денисом Булановым от регионального ГУ МЧС в области насчитывается чуть больше 11 тыс. пожарных гидрантов и 1,4 тыс. водоемов, четверть которых находится в неисправном состоянии.

Саратовский скоростной трамвай запустят в начале 2024 года. Изначальный срок возведения линии скоростного трамвая — четыре года — по поручению губернатора Романа Бусаргина сократили вдвое.

В Волгоградской области билеты на самолет подорожали за неделю на 13%.

В Саратове создали лесничество Кумысная поляна. Соответствующее постановление подписала глава города Лада Мокроусова.

Дарья Васенина

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