Саратовский скоростной трамвай запустят в начале 2024 года

В Саратове скоростной трамвай могут запустить в первый технический рейс уже в I квартале 2024 года. Об этом заявил на встрече с журналистами в личном вагончике зампред регионального правительства Павел Мигачев, передает корреспондент издания «Общественное мнение».

Брифинг прошел на краю котлована на ул. Степана Разина и Слонова, где раньше проходил пути трамваев № 9 и 10. Господин Мигачев заявил, что новые рельсы появятся уже к концу этого года. Когда перевезут первых пассажиров, пока неизвестно. «Дату сказать сложно», — признался чиновник.

«Нужно обкатать по новым рельсам 20 тыс. т. К тому же, после весны, когда грунт отойдет от мороза, надо подбить рельсы», — отметил зампред.

Также господин Мигачев напомнил, что изначальный срок возведения линии скоростного трамвая — четыре года — по поручению губернатора Романа Бусаргина сократили вдвое. Как такое возможно, если подобное изначально не было заложено в проект, внятно ответить не смогли. Зампред объяснил, что пересмотрели темпы и графики работы, увеличили число смен в сутки и количество рабочих.

Ранее глава региона заявил об иске мэрии к проектировщику реконструкции путей восьмого и девятого трамвайных маршрутов (в рамках проекта скоростного трамвая также заменят пути «тройки» и «шестерки»).

Согласно информации портала «Госзакупки», разработкой проектно-сметной документации на реконструкцию трамвайных сетей маршрутов № 8 (20,26 млн руб. при начальной цене 28,3 млн) и 9 (21,18 млн руб., начальная цена — 29,38 млн) занималось ООО «Северо-западная инжиниринговая компания» (СЗИК) (Санкт-Петербург, пл. Балканская).

Ранее господин Мигачев озвучил планы возвести линию скоростного трамвая в Саратове более чем в 12 раз быстрее, чем в Волгограде.

Дарья Васенина

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