Линию саратовского скоростного трамвая строят в 12 раз быстрее волгоградской

Заместитель председателя правительства Саратовской области Павел Мигачев посетил Волгоград для обмена опыта возведением линии скоростного трамвая. О поездке чиновник рассказал в личном Telegram-канале.

Господин Мигачев уточнил, что визит совершили по поручению губернатора Саратовской области Романа Бусаргина, компанию зампреду составил региональный министр транспорта и дорожного хозяйства Алексей Петаев.

«Заказчик проекта у соседнего региона — департамент городского хозяйства администрации Волгограда. Вместе с его руководителем Сергеем Комлевым и председателем комитета транспорта и дорожного хозяйства Волгоградской области Анатолием Васильевым осмотрели трамвайное депо, проехались на трамваях, обсудили особенности реализации проекта в их городе», — говорится в сообщении.

Павел Мигачев отметил, что оба региона вошли в десятку получателей средств от ВЭБ.РФ (российская государственная корпорация развития, обеспечивающая финансирование социально-экономических проектов) на программы модернизации городского электротранспорта.

Зампред также привел некоторые детали расширения линии скоростного трамвая в Волгограде. Так, в 2024 году местные власти намерены проложить два участка длинной 9 и 3 км (всего 12 км).

Господин Мигачев напомнил: согласно поставленной губернатором задаче, в Саратове должны закончить переоборудование под скоростную ветку путей 8 и 9-го трамвайных маршрутов до января 2024 года (в течение двух-трех месяцев).

Протяженность одного 9-го маршрута составляет 17,3 км, 8-го — 6,7 км (в сумме 24 км). На данный момент еще не закончили с подготовкой к укладке рельсов — работы сегодня на этапе котлована. Получается, что саратовскому подрядчику предстоит проложить линию скоростного трамвая в 12 раз быстрее волгоградского.

Дарья Васенина

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