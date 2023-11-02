«Работать там невозможно»

Кировский районный суд Астрахани признал бывшего руководителя фонда капитального ремонта многоквартирных домов региона Артура Хайрлиева виновным в зло­употреблении полномочиями (ч. 1 ст. 201 УК). Как сообщает областная прокуратура, наказание включает два года исправительных работ и штраф 750 тыс. руб. Это уже четвертый приговор в отношении руководителей этой структуры в Астрахани за последние годы, причем ни разу осужденный не был наказан тюремным заключением. Наблюдатели расходятся в оценке причин криминального феномена в фонде, отмечая особый интерес правоохранителей именно к этой сфере.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран За последние годы в Астрахани осудили четверых сотрудников фонда капительного ремонта

Фото: Алексей Смышляев, Коммерсантъ За последние годы в Астрахани осудили четверых сотрудников фонда капительного ремонта

Фото: Алексей Смышляев, Коммерсантъ

52летний Артур Хайрлиев возглавлял НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов в Астраханской области» меньше пяти месяцев — с конца июля по начало декабря 2019 года, так и не лишившись приставки и.о. За этот срок он и оказался в центре публичного скандала, и стал фигурантом уголовного разбирательства. Сразу после назначения тогда еще депутат Госдумы и лидер реготделения СЗРП Олег Шеин в соцсетях назвал нового главу фонда «товарищем» и сообщил о больших планах, которые обещает реализовать структура под руководством господина Хайрлиева. Однако вскоре Артур Хайрлиев был отправлен в отставку, как объяснили в областном правительстве, за срыв программы замены лифтов 2019 года.

В августе 2020 года СУ СКР возбудил в отношении экс-директора уголовное дело. Как признал накануне Кировский районный суд, установлена вина господин Хайрлиева сразу в 13 однотипных преступных эпизодах злоупотребления полномочиями (ч 1. ст. 201 УК РФ). Директор фонда подписал акты о приеме работ по ремонту отмосток, которые в перечень работ общего имущества не входили. За это фонд выплатил подрядчикам более 3 млн руб. Суд назначил наказание два года исправительных работ с удержанием 10% зарплаты в доход государства, а также штраф 750 тыс. руб. Суд также указывал, что причиненный ущерб может быть взыскан дополнительно.

Это уже четвертый приговор против руководителей НКО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов в Астраханской области».

В ноябре прошлого года Леонида Еремеева, возглавлявшего фонд с мая 2017-го по сентябрь 2018 года, также признали виновным в зло­употреблении полномочиями — его уличили в подписании акта с завышенными объемами работ, из-за чего подрядчику незаконно перечислили 350 тыс. руб. Вердикт — три года условно и запрет занимать руководящие должности в органах власти на такой же срок.

Заместитель руководителя фонда Надежда Калашникова летом 2020 года была признана виновной в двух эпизодах злоупотребления полномочиями — в 2018 году госпожа Калашникова утвердила документы, на основании которых подрядчикам перечислили 4,1 млн руб., в том числе почти 450 тыс. руб. за невыполненные работы.

Ранее Кировский районный суд осудил Владимира Казакбаева, возглавлявшего астраханской фонд капремонта с июля 2015 года и до смены на Леонида Еремеева к полутора годам условно.

Депутат областной думы Евгений Дунаев в 2013–2015 годах работал заместителем директора фонда и, «будучи единственным профессиональным строителем», поначалу разъяснял руководителю Рустаму Халитову особенности приемки работ. «У нас проблем не было, но и ко мне приходили силовики и спрашивали: кто, чего? Я сразу говорил: я не при делах, в конкурсах не участвую».

Господин Дунаев также пояснил, что сейчас в таких структурах специалисты поставлены в абсурдные и заведомо криминальные условия. «Извне говорят: подрядчик будет такой, вот такие-то будут условия. Это не секрет. Работать там невозможно»,— заключил господин Дунаев.

В Астрахани в 2019–2020 годах было возбуждено больше 50 уголовных дел против чиновников разного уровня, среди которых сразу два экс-министра строительства и ЖКХ: Олег Гужвинский и Игорь ­Корнильев.

Ярослав Малых