Микроб въезжает в школу

Роспотребнадзор РФ приспособит саратовский памятник под корпус института «Микроб». Уже готов проект, в начале ноября планируют выбрать подрядчика на противоаварийные и строительные работы. Цена вопроса — порядка 380 млн руб. Здание бывшей 99-й школы пустует в центре Саратова с 2005 года. В начале прошлого десятилетия в нем пытались начать ремонт, но вставшие работы закончились пожаром. Градозащитники считают, что в случае грамотного выбора подрядчика и соответствующего контроля со стороны федерального Роспотребнадзора работы могут выполнить качественно и в срок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В здании бывшей школы разместится структура Роспотребнадзора

Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ В здании бывшей школы разместится структура Роспотребнадзора

Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ

ФКУН «Российский научно-исследовательский противочумный институт „Микроб“» Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) разместил на портале «Госзакупки» тендер на проведение «капитального ремонта в режиме реставрации и приспособления к современному использованию» объекта культурного наследия (ОКН) регионального значения «Училище городское, начала XX века», здания бывшей 99й школы на Университетской улице в Саратове.

10е начальное мужское городское училище на Московской площади достроили в 1915 году по проекту архитектора Семена Каллистратова (здание Саратовской консерватории, гостиницы «Волга» и т.д.). После 1917-го вплоть до середины 1930-х годов в здании располагался ветеринарный институт, затем городская средняя школа № 35. С 1 января 1961 года учебное заведение получило номер 99. Школа находилась в доме на Университетской и Кутякова до 2005 года — до признания здания аварийным.

В ноябре 2010 года на территории бывшего мужского училища начали реставрацию. В здании заменили деревянные перекрытия, местами полностью конструкции, часть кровли. Уже весной следующего года работы встали, а в феврале 2013-го ОКН горел — была утрачена большая часть деревянных перекрытий над подвалом, пострадал чердак. С тех пор здание стояло заброшенным, с двух сторон его закрывали баннеры. Памятник пытались продать, но желающих приобрести здание, в которое придется вложить несколько сотен миллионов, не нашлось.

В начале 2022 года депутаты Саратовской областной думы передали ОКН и участок возле него в федеральную собственность для дальнейшего использования Роспотребнадзором, чье структурное подразделение — институт «Микроб» — занимает соседствующие здания.

За капремонт предлагают до 379,482 млн руб. Заявки от потенциальных подрядчиков принимают до 8 ноября, итоги конкурса подведут 10 числа. Выполнить работы предстоит до 26 ноября 2024 года. Проект, по которому предстоит провести работы, подготовило год назад за 49 млн руб. ООО «КВС-строй» (директор Сергей Лесной). В комитете культурного наследия Саратовской области (органе, которому предстоит принимать работы. — «Ъ») уточнили, что ведомство согласовало проектную документацию.

После окончания реставрации, говорится в опубликованных на «Госзакупках» документах, трехэтажное кирпичное здание 1914 года постройки планируют приспособить под научно-образовательный консорциум «Будущее биологии и медицины». Его создадут в рамках реализации федерального проекта «Санитарный щит страны — безопасность для здоровья (предупреждение, выявление, реагирование)». В памятнике архитектуры откроют учебно-лабораторный корпус института «Микроб». В учебном заведении предполагают давать образование в областях эпидемиологии, биоинформатики, биоинженерии, молекулярной генетики и биологической безопасности.

Подрядчику нужно будет провести противоаварийные работы: демонтировать пришедшие в негодность участки кладки и карнизов, укрепить стены западного ризалита металлическими тяжами. Затем предстоит усилить фундамент и восстановить его гидроизоляцию, отремонтировать цоколь и отмостки, усилить стены, реконструировать лестничные марши и водосток, заменить пришедшие в негодность перекрытия, восстановить полы, инженерные сети, системы водоснабжения и водоотведения, отопления и вентиляции, сделать перепланировку под будущий институт (в том числе пробить в стенах проемы) и так далее.

На первом этаже бывшего мужского училища предполагают обустроить кабинет охраны, гардероб, буфет, учебные классы, выставочный зал музея, мультимедийную библиотеку, актовый и конференц-залы, а также лабораторные помещения. На втором и третьем этажах расположат учебно-лабораторные помещения — вход туда отделят санпропускниками «заразной» зоны. От исторического здания сохранят фасад, крышу, двери и окна.

Член градозащитного совета при Саратовской областной думе, экскурсовод Денис Жабкин полагает, что при должном контроле работы по реконструкции ОКН выполнят качественно и в срок. «Я думаю, все будет зависеть от финансирования и количества рабочих на объекте»,— поделился соображениями с «Ъ» господин Жабкин. Он заметил, что открытый тендер предполагает лишь строительные (общие) работы — без отделки и внутреннего обустройства.

Господин Жабкин отметил, что судьбу здания решали долго. «Оказалось, что оно уже современным школьным нормативам не соответствует. Дом и СГУ (Саратовский государственный университет. — «Ъ») под корпус хотел — оказалось, что слишком маленький, тоже не отвечает требованиям. В итоге отдали „Микробу“, у него там будет тренировочный центр, выставочный, экспозиционный и учебный». Несмотря на долгое простаивание и пожар, заметил собеседник, здание осталось в хорошем ­состоянии.

Денис Жабкин считает, что экс-училище с меньшей вероятностью ждет судьба Театра оперы и балета, на реставрацию которого выделил несколько миллиардов Минкульт РФ.Сегодня работы встали, а ре­гиональные власти судятся с подрядчиками. Собеседник указал на то, что театр остается подведомственным региональному минкульту, а будущий «Микроб» уже принадлежит непосредственно федеральному ­ведомству.

Дарья Васенина