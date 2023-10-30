В Саратовской области Wildberries создаст 10 тысяч рабочих мест

Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин встретился с создателем и генеральным директором Wildberries Татьяной Бакальчук, сообщила пресс-служба регионального правительства.

Ориентировочно за 12,5 млрд руб. компания планирует построить в Саратове логистический центр площадью 212 тыс. кв. м. Проект даст региону 10 тыс. рабочих мест. Открытие запланировано на 2026 год.

Реализация, полагает губернатор, «позитивно скажется на многих экономических показателях, в том числе позволит снизить логистические затраты для наших предпринимателей, которые, уверен, только расширят свое присутствие на площадках интернет-магазина».

Господин Бусаргин также уточнил, что место под строительство выбрали, уже начались подготовительные работы.

«Наша миссия — стимулировать развитие малого и среднего бизнеса регионов. Саратов — важный для нас партнер и идеально подходит для этой задачи. Такой крупный логистический комплекс позволит как ускорить доставку товаров жителям региона, так и значительно сократить расходы предпринимателей на логистику и масштабирование бизнеса», — процитировала госпожу Бакальчук пресс-служба кабмина.

Дарья Васенина

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