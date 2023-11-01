Волгоградского экс-депутата Андрея Анненко ждет суд по делу о мошенничестве

Центральный районный суд Волгограда рассмотрит дело о покушении на мошенничество (ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 159 УК РФ )депутата городской думы от КПРФ Андрея Анненко и его помощника Сергея Путивки, сообщает прокуратура региона.

По данным следствия, в феврале 2023 года фигуранты узнали о конфликте, который возник между директором городской управляющей компании и знакомым господам Анненко и Путивке юристом. Поводом стало разногласие на счет оплаты услуг последнего.

Силовики полагают, что обвиняемые захотели получить часть гонорара юриста, для чего сообщили, будто доказательства якобы незаконной деятельности последнего есть не только у руководителя управляющей организации, но и у правоохранительных органов.

Депутат с помощником предложили потерпевшему помощь в избавлении от уголовного преследования, которую оценили в 400 тыс. руб. Юрист обратился в правоохранительные органы — фигурантов задержали после получения упомянутой суммы.

В прокуратуре отмечают, что фигуранты вину не признают.

Сми стали сообщать о задержании Андрея Анненко в начале минувшего июля; правоохранительные органы ситуацию не комментировали и даже не признавали личность задержанного.

Первое официальное сообщение выпустила объединенная пресс-служба судов Волгоградской области. 28 августа Центральный районный суд отпустил господина Анненко из СИЗО под домашний арест, где тот находится до си пор. Сергею Путивке избрана мера пресечения в виде подписке о невыезде.

10 сентября 2023 года был избран новый созыв волгоградской областной думы — до задержания КПРФ выдвинула господина Анненко кандидатом по одному из одномандатных округов, а после без комментариев изменила решение.

Никита Маркелов

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