Саратовские депутаты написали в прокуратуру из-за нехватки пожарных гидрантов

Депутат Саратовской областной думы Денис Буланов (КПРФ) сообщил в личном Telegram-канале о «катастрофической ситуации с состоянием пожарных гидрантов и водоемов». Парламентарии предложили региональному правительству учесть необходимость обновления указанных объектов в бюджете субъекта РФ на 2024 и плановый период 2025-2026 годов.

По информации, полученной парламентарием от регионального ГУ МЧС в области насчитывается чуть больше 11 тыс. пожарных гидрантов и 1,4 тыс. пожарных водоемов, четверть которых находится в неисправном состоянии.

В ответ кабмин сослался на то, что противопожарная защита относится к полномочиям органов местного самоуправления (МСУ). «Бюджеты органов МСУ являются дотационными, соответственно, муниципалитеты не в состоянии решить данную проблему без поддержки регионального правительства», — полагает господин Буланов.

Депутат напомнил о «негативных примерах, когда из-за неисправных источников водозабора для пожарных машин происходило полное выгорание домов». Среди таковых: уничтожение огнем жилых домов в октябре этого года в селах Пудовкино и Александровка Гагаринского района, выгорание нескольких построек и дачи в дачном массиве в саратовском микрорайоне 2-я Гуселка в 2021 году.

Представители КПРФ обратились в прокуратуру Саратовской области с просьбой разобраться в ситуации.

Дарья Васенина

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