В Саратовской области сливочное масло на 91 рубль дороже, чем в ПФО

Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Саратовской области опубликовал данные об изменении средних цен на некоторые виды продуктов с 23 по 30 октября.

До 2% подешевели говядина, полукопченые и варено-копченые колбасы, мясные и фруктово-ягодные консервы для детского питания, подсолнечное масло, маргарин, сметана и творог, сахар, пшеничная мука, пшено, макароны, соль, яблоки, свекла. Сильнее всего за неделю подешевела морковь — на 2,92%.

На 0,14-4,19% подорожали хлеб и хлебобулочные изделия, свинина, баранина, соль, сосиски, печенье, сыры, гречка, капуста, черный чай, куры, рыба, овощные консервы и сухие молочные смеси для детского питания, молоко, сливочное масло, репчатый лук, бананы, куриные яйца, вареные колбасы, огурцы и помидоры.

Куры в Саратовской области стоят на 11,5 руб. дороже, чем в среднем по Приволжскому федеральному органу (ПФО), — 224,71 руб., но дешевле, чем в России — 229,65. На 42 рубля, чем в ПФО, дороже сосиски — 474,54 руб. (в России — 488,76), колбасы копченые и варено-копченые — на 40 руб. — 587,52 руб. (РФ — 629,73), вареные — на 10 руб., 442,01 руб. (505,6).

Сливочное масло в Саратовской области стоит сегодня в среднем 805,4 руб., что на 91 руб. дороже, чем в среднем по ПФО, РФ — 835,23 руб. Молоко и сыры дороже на 8 руб., чем в ПФО, — 90,72 и 673,06 соответственно, РФ — 93,62, 763,7; сметана — на 20 руб. — 264,13 руб., РФ — 277,85; творог — на 10 руб. — 339,06 руб. за 1 кг, РФ — 406,52.

Овощные консервы для детского питания стоят в Саратовской области на 18 руб. дороже, чем в ПФО, — 628,21 руб., РФ — 660,68: пшеничная мука — на 4 руб. — 45,27 за 1 кг, РФ — 49,17; капуста — на 1 руб. — 25,09 руб., РФ — 31,01; огурцы — на 8 руб. — 98,2 руб. за 1 кг, РФ — 108,75; помидоры дешевле на 20 руб. — 132,8 руб., РФ — 175,64.

Дарья Васенина

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