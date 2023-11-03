В Волгоградской области билеты на самолет подорожали за неделю на 13 процентов

Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Волгоградской области опубликовал данные об изменении потребительских цен в регионе за 24-30 октября 2023 года.

Куры охлажденные и мороженые подешевели — на 2,2%, творог — на 1,6, мясные консервы для детского питания, сосиски, сардельки — на 1,5, макароны — на 1,4, соль поваренная пищевая — на 1,2, молочные сухие смеси для детского питания, пшеничная мука — на 0,7, печенье — на 0,6, стерилизованное молоко— на 0,3, полукопченые и варено-копченые колбасы — на 0,04. Гречка — на 0,8%, пшено — на 0,6, рис — на 0,01.

Яблоки подешевели на 2,7%, свежие помидоры — на 2,3, огурцы — на 0,5, картофель — на 0,4, белокочанная капуста — на 0,3.

Свекла подорожала на 1,7%, репчатый лук — на 1,2, бананы — на 0,6, морковь — на 0,1, свинина — на 0,6, говядина — на 0,1. Черный байховый чай прибавил в цене 4,6%, маргарин — 2,2, куриные яйца, овощные консервы для детского питания — 1,9, ржано-пшеничный хлеб — 1,5, фруктово-ягодные консервы для детского питания, сливочное масло — 0,9, хлеб и хлебобулочные изделия из пшеничной муки — 0,6, вермишель — 0,4, мороженая неразделанная рыба колбасы вареные — 0,3, твердые, полутвердые и мягкие сыры, водка, пастеризованное молоко, сахар — 0,1, подсолнечное масло — 0,04.

Нимесулид подешевел на 1%, ренгалин — на 0,5, комбинированные анальгетики — на 0,2, валидол, корвалол — на 0,1%. Левомеколь, поливитамины подорожали на 1,2%, аллохол — на 0,8, метамизол натрия — на 0,4, эргоферон — на 0,3%.

Сухие корма для животных, зубная паста прибавили в цене 1,3%, хозяйственное мыло — 0,7, туалетная бумага — 0,6, туалетное мыло — 0,1%. Цены на топливо за неделю не изменились.

Остановиться в 4-5-звездочных гостиницах стало на 1,2% дешевле, в 3- и 1-звездочных — на 0,3%; в 2-звездочной — на 1,1% дороже. На 12,8% выросли цены на билеты в эконом-класс самолетов.

Ознакомиться с актуальными средними ценами на товары и услуги в регионе можно на сайте Волгоградстата.

Дарья Васенина

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