Саратовские власти выделили на консервацию оперного театра 14 миллионов

Консервация здания саратовского театра оперы и балета 1865 года постройки обойдется бюджету региона в 14,1 млн руб. Как сообщил в своем Telegram-канале губернатор Роман Бусаргин, такие средства региональное правительство предложило парламенту выделить на реконструируемый с конца 2020 года объект, который остался без подрядчика накануне зимы.

Депутаты Саратовской областной думы поддержали поправку.

Роман Бусаргин анонсировал расторжение контракта с ООО «Адепт Строй» в минувшем августе, когда у компании приостановили лицензию на работу с объектами культурного наследия (ОКН). Руководитель подрядной организации Михаил Варлахин объяснял это невозможностью заплатить за аттестацию: в текущем году региональные власти приняли у него работ менее чем на 10 млн руб., хотя, со слов предпринимателя, сделано было гораздо больше.

Губернатор несколько раз отмечал, что расторжение контракта произойдет в судебном порядке, а с подрядчика будут требовать неустойку за срыв сроков. Однако данных о поданном иске нет, но в карточке контракта на портале «Госзакупки» появился документ об одностороннем расторжении договора, где пункты о взыскании неустойки отсутствуют.

Ранее эксперты объясняли «Ъ», что в реконструкцию кирпичной кладки было вложено порядка 300 млн руб., однако декоративно-защитный слой до расторжения контракта строители нанести не успели — вход в зимний период без консервации фасада может привести к необходимости вложить в стены еще сотни миллионов.

Никита Маркелов

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