Злоупотребление ищут в квартирах

Прокуратура Саратовской области утвердила обвинительное заключение в отношении бывшего министра строительства и ЖКХ Саратовской области Дмитрия Тепина — ему вменяют злоупотребление должностными полномочиями. По версии следствия, господин Тепин, будучи министром, не проявил достаточно усердия в увеличении закупочных цен на жилье для детей-сирот. Силовики также настаивают, что экс-министр своевременно не изъял построенные для сирот квартиры из собственности дочернего предприятия минстроя, в результате компания рассчиталась ими с застройщиками, а бывший ее руководитель получил три с половиной года исправительных работ. Защита Дмитрия Тепина настаивает на полной невиновности бывшего ­чиновника.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дмитрий Тепин возглавлял саратовский минстрой с 2013 по 2019 годы

Фото: Садет Гашумова, Коммерсантъ Дмитрий Тепин возглавлял саратовский минстрой с 2013 по 2019 годы

Фото: Садет Гашумова, Коммерсантъ

Кировский районный суд Саратова изучит уголовное дело о злоупотреблении должностными полномочиями бывшего министра строительства и ЖКХ региона Дмитрия Тепина (ч. 2 ст. 285 УК РФ). Об утверждении обвинительного заключения сообщили в следственном управлении СКР по ­области.

Ранее фигуранта подозревали в халатности (ст. 293 УК РФ). Адвокат господина Тепина Таймураз Тотиков уточнял «Ъ», что статью переквалифицировали после того, как на ситуацию обратил внимание глава СКР Александр Бастрыкин (см. «Ъ» № 94 от 30.05.23). В ре­гиональном СКР объясняли иначе: «В ходе расследования установилась вина. Действия виновного образовали указанный состав».

Дмитрий Тепин возглавлял региональный минстрой с февраля 2013го по май 2019 года. По версии следствия, с 2014 по 2019 годы чиновник «не организовал внесение коррективов в формирование закупочной цены жилья для детей-сирот за счет областного бюджета, что повлекло ее несоответствие рыночной стоимости». Силовики утверждают, что упомянутое бездействие привело к отсутствию желающих побороться за ­госзаказ.

Господину Тепину также вменяют отсутствие контроля за изъятием «однокомнатных квартир для детей-сирот, имеющихся в государственной собственности, что повлекло передачу 352 жилых помещений в пользу других лиц».

Силовики отмечают, что действия обвиняемого привели к тому, что свыше 800 млн бюджетных рублей не были освоены, а «более 468 детей-сирот» не получили положенное жилье.

Организация, у которой обвиняемый якобы не изъял квартиры — казенное предприятие Саратовской области, а с 26 октября 2016 года — ООО «Госжилстрой», единственным учредителем предприятия является региональный минстрой. В минувшем сентябре экс-директор организации Денис Боткин признан виновным в злоупотреблении полномочиями (ст. 201 УК РФ) и злоупотреблении должностными полномочиями (ст. 285 УК РФ). Именно его приговорили к трем с половиной годам исправительных работ с удержанием 10% заработной платы в пользу государства за передачу подрядчикам в качестве отплаты предназначенных для детей-сирот квартир. Дмитрий Тепин проходил в материалах этого дела свидетелем.

Ранее адвокат господина Тепина Таймураз Тотиков в беседе с «Ъ» отмечал, что учредительные документы ООО «Госжилстрой» исключают возможность вмешательства владельца в коммерческую деятельность предприятия.

Обвиняемый, «понимая, что не может повысить эффективность аукционов по закупке жилья для сирот, решил не принимать некие эффективные меры, чтобы улучшить ситуацию, при этом преступное действие задумал с целью избежать претензии руководства»,— объяснял «Ъ» версию следствия по эпизоду о заниженных ценах господин ­Тотиков.

Защитник экс-министра уточнял, что Дмитрий Тепин не раз просил федеральные власти увеличить норматив стоимости квадратного метра жилья в регионе, однако результатов это не принесло, и местный минстрой проводил аукционы по цене ниже рынка.

В вину бывшему министру ставят «непроявление должной инициативы» в виде невыдачи подчиненным указания «систематически мониторить опыт реализации подобных подпрограмм в иных субъектах, в целях использования опыта в Саратовской области».

«Обвинение в конкретном преступном действии (бездействии) подменяется оценкой эффективности его (Дмитрия Тепина. — «Ъ») работы следствием, что очевидно недопустимо. Неэффективность и злоупотребление — это разноплановые понятия. Смешивание этих категорий свидетельствует о необоснованности обвинения»,— объяснял Таймураз Тотиков.

«Я вижу здесь необходимость как минимум переквалификации, а как максимум — снятие обвинения. Даже если мы будем обращаться с ходатайством о возвращении дела в прокуратуру, сомневаюсь, что нас не поддержат»,— рассказал господин Тотиков. По словам собеседника „Ъ“, суды придерживаются практики, когда поданное на предварительном заседании ходатайство о возврате дела отклоняют, оставляя возможность заявить его повторно в ходе судебного следствия.

«В одном абзаце подзащитного упрекают в том, что он чего-то не делает, а в другом абзаце, наоборот, говорят, что он это делает, и все равно это плохо»,— охарактеризовал обвинительное заключение адвокат Дмитрия Тепина.

«Отсутствие нормального жилья у детей-сирот имеет под собой экономический корни. Ситуация не поменялась, пока Володин (Вячеслав Володин, спикер Госдумы. — „Ъ“) не оказал какое-то воздействие и не изменилась структура финансирования. Только после этого ситуация сдвинулась с мертвой точки»,— отметил Таймураз Тотиков.

Никита Маркелов