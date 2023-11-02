Пензенская область вошла в тройку лидеров ПФО по темпам ввода жилья

Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко принял участие в заседании штаба правительственной комиссии по региональному развитию в РФ, сообщила пресс-служба регионального кабмина.

Целевые показатели по вводу жилья для Пензенской области на этот год составили 920 тыс. кв. м, с января по октябрь ввели свыше 715 тыс. кв. м. «Наиболее активный ввод в эксплуатацию многоквартирных домов запланирован на IV квартал», — уточнил во время доклада господин Мельниченко.

«Регион находится в зеленой зоне „светофора“ Минстроя России, а также входит в тройку лидеров среди регионов ПФО по темпам ввода жилья», — заявил губернатор.

Дарья Васенина

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