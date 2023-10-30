В Саратовской области убыль населения сократилась в 5,4 раза

Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Саратовской области опубликовал данные о миграционной убыли населения в январе-августе 2023 года. Статистики отметили снижение убыли в сравнении с аналогичным периодом прошлого года в 5,4 раза до 1,2 тыс. человек.

За девять месяцев в регион приехали 31,7 тыс. человек (на 2,2% меньше, чем в аналогичном периоде 2022-го), из них почти 17 тыс. — из-за пределов региона (в том числе 4,5 тыс. — иностранцы). Уехали 32,9 тыс. человек (на 15,8% меньше, чем годом ранее), из них около 18 тыс. — переехали (4,5 тыс. человек за границу).

Чаще всего Саратовская область «обменивалась» гражданами с Таджикистаном (приехали 1,1 тыс. человек, прибавилось 56), Казахстаном (приехали 605, стало больше на 107), Азербайджаном (560, 4) и Арменией (525, 17).

Дарья Васенина

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