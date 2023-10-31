Саратовский суд вынес приговор сотруднице волгоградского государственного бюджетного учреждения (ГБУ) «Волгоградавтодор» Елене Тютюлиной. Организация сдала в конце прошлого года работы по обустройству дороги в городе Котово. Через непродолжительное количество времени местные жители начали массово публиковать фото с ямами и провалами в свежем полотне — в СКР завели дело. В рамках следствия пробы асфальтобетона отправили в соседний регион. Узнав о происходящем, руководство госпожи Тютюлиной поручило ей выяснить, что не так с двумя замерами. В «Волгоградавтодоре» утверждают, что не давали поручение подкупить автора экспертизы. Тем не менее женщина отпросилась и поехала в Саратов «решать вопрос» на служебном автомобиле с водителем. За каждую пробу Елена Тютюлина предложила 15 тыс. руб. Вину фигурантка признала, но до вступления приговора в силу не дожила.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Качество дороги в Волгоградской области проверяли саратовские эксперты

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Качество дороги в Волгоградской области проверяли саратовские эксперты

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Заводской районный суд Саратова вынес приговор начальнику управления лабораторного контроля ГБУ «Волгоградавтодор» Елене Тютюлиной. Судья Елена Бесшапошникова вынесла обвинительный приговор по делу о коммерческом подкупе (п. «б» ч. 3 ст. 204 УК РФ) 12 сентября — три года условно с испытательным сроком полтора года. Обвинение на процессе представляла помощник прокурора Заводского района Мельникова. Права подсудимой защищал адвокат Антон Сычугов. Текст решения опубликовали на сайте суда.

Суд установил, что госпожа Тютюлина заведовала в «Волгоградавтодоре» строительным контролем, лабораторными испытаниями и строительно-техническими экспертизами. В марте после сдачи дороги на Дачной улице в Котово Волгоградской области региональное СУ СКР завело уголовное дело о мошенничестве (ст. 159 УК РФ) — местные жители массово жаловались на качество полотна. Горожане публиковали в соцсетях фото и видео, на которых были запечатлены многочисленные провалы, выбоины и сползание обочин на грунтовку.

В ходе следствия помимо плохого ремонта выявили завышение объемов выполненных работ. Также подозрительной показалась и процедура заключения контракта: конкурс с максимальной стоимостью — 31,35 млн руб.— выиграло в сентябре 2022го единственное подавшее заявку на участие государственное учреждение. Сдали работы в декабре того года.

Следователи решили лабораторно проверить качество дороги, взяли пробы служившего покрытием асфальтобетона и отправили на экспертизу в соседний регион — Саратовскую область.

Следствию и суду один из тех, в интересах кого действовала госпожа Тютюлина, некое должностное лицо «Волгоградавтодора», скрытое в приговоре под наименованием «Свидетель № 4», объяснил, как подсудимая оказалась в соседнем регионе. По версии свидетеля, ему стало известно о некачественно выполненных работах и интересе правоохранителей к ситуации. Затем сотруднику ГБУ рассказали о двух неудачных пробах, кто и где проводит экспертизу, а также поделились номером телефона выше указанного ­эксперта.

Как рассказал суду «Свидетель № 4», он передал номер эксперта Елене Тютюлиной и попросил связаться для уточнения несоответствий проб ГОСТам. «Он ее не просил устранить данную проблему, каким-то образом решить ее, предложить денежные средства кому-либо. Он хотел, чтобы Тютюлина выяснила информацию, что именно не так»,— говорится в приговоре. После звонка эксперту госпожа Тютюлина сообщила, что ей нужно съездить в Саратов на встречу, и попросила выделить ей водителя — «Свидетель № 4» согласился. Водителю женщина объяснила: едет «изучить протоколы ­асфальтобетона».

Следствие и суд пришли к выводу, что Елена Тютюлина поехала в Саратов с целью подкупить эксперта некоей коммерческой организации, дабы тот дал изъятым в Котово пробам положительное заключение. Женщина договорилась о встрече в кабинете предполагаемого субъекта подкупа, выдвинула предложение и договорилась о передаче денег на парковке одного из саратовских гипермаркетов.

Через час эксперт подъехал на стоянку, госпожа Тютюлина села к нему в машину и передала поли­этиленовый файл с шестью купюрами по 5 тыс. руб.— суммарно 30 тыс. руб. На месте преступления женщину задержали оповещенные о незаконном предложении сотрудники УФСБ и ГУ МВД по Саратовской области. Происходящее — и в кабинете, и в автомобиле — было зафиксировано на аудио и на видео.

Суд выяснил, что ставшие причиной разбирательства две пробы асфальтобетона не прошли по показателям «зерновой состав» и «водонасыщение». Госпожа Тютюлина предлагала за искажение результатов каждой по 15 тыс. руб. Вину женщина полностью признала, объяснив поступок необходимостью вернуть доверие некоего круга лиц, в интересах которого она действовала, поддержать деловую репутацию и добиться успехов в карьере.

Елена Тютюлина сотрудничала со следствием. Это обстоятельство, признание вины, наличие иждивенцев, положительную характеристику с места работы, а также состояние здоровья подсудимой и ее родственников суд признал смягчающими обстоятельствами.

Защитник госпожи Тютюлиной Антон Сычугов сообщил «Ъ»: его клиентка скончалась после вынесения приговора, но до вступления приговора в силу — точную дату собеседник назвать не смог. Адвокат уточнил, что во время следствия Елена Тютюлина тяжело болела.

Дарья Васенина