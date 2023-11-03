Саратовская мэрия подает в суд на проектировщика скоростного трамвая

Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин провел совещание по реконструкции трамвайной сети Саратова. Сегодня работы идут на маршрутах № 8 и 9, рассказали в пресс-служба регионального правительства.

На девятом маршруте заменят 15,5 км путей и четыре тяговых подстанции. На объекте работают 158 человек и 35 машин. На данный момент демонтировали 95% контактной сети, на 82% перестроили коммуникации, на 33,7% установили основания полотна.

Представитель подрядчика ООО «ФрактДжет-Строй» сообщил, что у компании возникли проблемы с проектно-сметной документацией, требуется внесение правок. Разработкой указанного проекта, уточнил губернатор, занимался санкт-петербургский проектный институт. Городская администрация намерена подать на проектировщика в суд.

Согласно информации портала «Госзакупки», разработкой проектно-сметной документации на реконструкцию трамвайных сетей маршрутов № 8 (20,26 млн руб. при начальной цене 28,3 млн) и 9 (21,18 млн руб., начальная цена — 29,38 млн) занималось ООО «Северо-западная инжиниринговая компания» (СЗИК) (Санкт-Петербург, пл. Балканская).

По данным Kartoteka.ru, СЗИК зарегистрирована в июле 2017 года генеральным директором и единственным бенефициаром Сергеем Вишневским. Уставный капитал составляет 400 тыс. руб., численность персонала — семь человек.

«ФракДжет-Строй» к 10 ноября планирует предоставить полную рабочую документацию, которую готовят привлеченные им эксперты», — говорится в релизе.

На ул. Политехническая работы продвинулись дальше всего — в течение недели закончат «пирог» под устройство рельсов.

На восьмом маршруте реконструируют 15,4 км пути и заменят две тяговые подстанции. Сейчас сняли 87% старых рельсов и 85% контактной сети, меняют коммунальных сети. «Компания „СП ТрансТоннельСтрой“ планирует в этом году сделать большую часть работ», — заверили чиновники.

Ранее зампред регионального правительства Павел Мигачев по итогам поездки в Волгоград для ознакомления с опытом соседей по возведению линии скоростного трамвая напомнил о задаче губернатора закончить реконструкцию восьмого и девятого маршрутов к январю 2024 года. В качестве примера графика работ господин Мигачев Привел опыт волгоградских коллег — за весь 2024 год там планируют проложить (без демонтажа старых путей) 12 км рельсов. В Саратове в этом году намерены сдать больше 30 км.

Дарья Васенина

Чтобы всегда быть в курсе, для вас — наш Telegram.