Спикер Госдумы предложил Саратовской области взять кредит на речной транспорт

Председатель Государственной думы (ГД) Вячеслав Володин предложил губернатору Саратовской области Роману Бусаргину закупить речной транспорт. Слова политика передали в Telegram-канале «Володин Саратов».

Господин Володин рассказал о своей договоренности с директором завода, выпускающего «Метеоры» и «Валдаи». Политик «сбил» для региона 15 млн руб. — «Валдаи» вместо 170 млн можно приобрести за 155 млн руб.

«Есть желание в области решить эту проблему — вот скидка завода. Лизинговая компания государственная прокредитует где-то под 3% годовых. Принимаешь решение управленческое. Пять „Валдаев“ вам поставят», — обратился Вячеслав Володин к господину Бусаргину.

Ранее спикер ГД заявил о возобновлении речного сообщения между районами Саратовской области и другими городами Поволжья.

Планы на приобретение речного транспорта обсуждают на фоне обмеления Волги и Дона. Депутат ГД Леонид Огуль рассказал ранее о причинах ЧП.

Дарья Васенина

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