В Саратовской области планируют перейти на отечественное ПО к 2025 году

Министр цифрового развития и связи Саратовской области Владимир Старков рассказал ТАСС о переходе региона на отечественное программное обеспечение (ПО). Сегодня крупные бизнес-процессы выстроены вокруг иностранного софта.

Глава ведомства отметил, что саратовские чиновники намерены полностью перейти на отечественное ПО к 2025 году. «Есть реперные точки, Саратовская область их сейчас выполняет и даже перевыполняет в силу того, что многие иностранные вендоры (разработчик и поставщик IT-продукции — „Ъ“) отказывают в поддержке», — рассказал министр изданию.

Господин Старков уточнил, что региональный кабмин не может себе позволить работать на операционных системах, которые остались без поддержки, «даже из соображений безопасности». Глава ведомства напомнил: иностранный софт обеспечивает сегодня работу предприятий из сфер строительства, машиностроения и энергетики.

«Переход на другой программный продукт — сила привычки», — добавил Владимир Старков насчет удобства ежедневного использования нового ПО.

Дарья Васенина

Чтобы всегда быть в курсе, для вас — наш Telegram.