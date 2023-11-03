Названы причины обмеления Волги в Саратове

Первый заместитель председателя комитета по охране здоровья Государственной думы (ГД) Леонид Огуль рассказал в личном Telegram-канале об итогах пленарного заседания, на котором обсудили проблему маловодья бассейнов рек Волги и Дона и их притоков.

«На многочисленные вопросы депутатов отвечали руководитель Федерального агентства водных ресурсов Дмитрий Кириллов и генеральный директор ПАО „РусГидро“ Виктор Хмарин. Также в заседании принял участие представитель природоохранной прокуратуры», — уточнил парламентарий.

Господин Огуль уточнил, что в бассейнах указанных рек проживают порядка 83 млн человек. «Для Астраханской области проблема маловодья не просто знакома, она одна из болевых точек, которая угрожает экологии, социальной сфере и экономике региона», — отметил депутат. Также проблема затронула и Саратовскую область — недавно Федеральное агентство водных ресурсов выпустило указание для исправления ситуации с обмелением Волги, в том числе в районе Саратова.

«С учетом складывающейся гидрологической и водохозяйственной обстановки, в целях стабилизации уровня воды в Волгоградском водохранилище... на период с 28 октября по 10 ноября включительно» установили измененные режимы работы гидроузлов Саратовского и Волгоградского водохранилищ.

Так, режим Саратовского подразумевает поддержание с 31 октября «уровня воды в верхнем бьефе у плотины гидроузла в пределах отметок 27,5-27,7 м БС без учета сгонно-нагонных ветровых явлений»; на Волгоградском установили среднесуточные сбросные расходы в объеме 4,5-4,7 тыс. куб. м/с «с возможным снижением уровня нижнего бьефа гидроузла ниже отметки минус 11,0 м».

Депутаты Саратовской облдумы обратились в Росводресурсы с прошением принять меры по устранению ситуации обмеления Волги — в Саратове над водой показались ранее скрытый ярус набережной и затонувший ледокол. Затем соответствующую тему поднял в Государственной думе спикер Вячеслав Володин.

«Только на Волжско-Камском каскаде существует спецпропуск, который применяется для обводнения Нижней Волги. С учетом маловодья в этом году сложилась сложная ситуация с паводком: вместо положенных 84 дней он длился всего лишь 51 день. Рыбохозяйственная и сельскохозяйственная полки также были значительно короче. При норме не менее 125 куб. км объем весеннего половодья в 2023 году составил около 93 куб. км, а в 2022 году — 92 куб. км», — поделился информацией Леонид Огуль.

Парламентарий рассказал о своем вопросе «РусГидро» о недопустимости зимних сбросов, поскольку «в зимний период воду необходимо экономить, чтобы обеспечить оптимальный сброс весной, когда начинается период нереста». Помимо прочего депутат негативно оценил работу «Росгидромета», который «ошибается в прогнозах».

«Мы также подняли вопросы о необходимости глубокого научного изучения обмеления Каспия и расширении Международного транспортного коридора «Север-Юг», — пишет депутат.

Господин Огуль сообщил, что сегодня на федеральном уровне формируется единый проект по экологическому оздоровлению водоемов «со сроком реализации с 2025 года». Парламентарий заметил, что в разработке документа должны принять участие «именно те регионы, которые знают о проблемах Волги и Дона из первых рук». «В нем должно быть четко прописано, какие водохозяйственные мероприятия планируются в дальнейшем для водообеспечения населения и развития сельскохозяйственной и рыбной отраслей. Правительство Астраханской области по поручению губернатора Игоря Бабушкина уже готовит предложения», — уточнил депутат.

Дарья Васенина

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