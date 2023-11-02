В Саратове замначальника УМВД якобы требовал от наркокурьеров 10 миллионов

Сотрудники СУ СКР по Кировскому району Саратова завели на уголовное дело о покушении на получение взятки (ч. 3 ст. 30 — ч. 6 ст. 290 УК РФ) на сотрудника одного из подразделений городского УМВД, сообщила пресс-служба ведомства.

По данным следствия, в мае подозреваемый потребовал от задержанного 10 млн рублей за «непривлечение его и супруги к уголовной ответственности». Правоохранитель получил пароли от криптокошельков и пытался при помощи телефона потерпевшего перевести себе деньги. «Должностное лицо довести свой преступный умысел до конца не смогло, поскольку с помощью полученных сведений не смогло получить непосредственный доступ к криптовалютному кошельку», — говорится в релизе.

В ГУ МВД уточнили, что потерпевшего накануне задержали вместе с женой, когда те везли 2 кг наркотика мефедрон. «Установлено, что подозреваемые планировали произвести оптовые тайниковые закладки в Саратовской области, а также в ряде регионов РФ», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Следователи полиции завели уголовное дело о незаконном обороте наркотиков (ч. 5 ст. 228.1 УК РФ) и предъявили супругам обвинение. Мужчину арестовали, женщину поместили под домашний арест.

«Собранные оперативниками материалы направлены в следственные органы, которыми принято процессуальное решение. При подтверждении вины должностного лица, оно будет уволено из органов внутренних дел по отрицательным основаниям и понесет наказание в установленном законом порядке», — сообщили в ГУ МВД.

Фигуранта задержали. Решается вопрос о мере пресечения. Издание «Общественное мнение» пишет, что речь идет о действующем заместителе начальника антинаркотического отдела управления МВД по Саратову Александре Лобачеве.

Дарья Васенина

Чтобы всегда быть в курсе, для вас — наш Telegram.